Aποζημιώσεις συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ θα λάβουν δικαιούχοι παραγωγοί για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και το ζωικό κεφάλαιο μέσα στο 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Η πληρωμή των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς ανακοινώθηκε στις 27 Μαΐου 2026 από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο.

Οι αποζημιώσεις πρόκειται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών εντός της ημέρας, προσφέροντας άμεση οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο ΕΛΓΑ καταφέρνει αυτή την περίοδο να εξοφλήσει σχεδόν στο σύνολό τους τις αποζημιώσεις του έτους 2025, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το γεγονός αποδίδεται στη βελτίωση των διαδικασιών και στην ταχύτερη εκκαθάριση των φακέλων.

Ο ΕΛΓΑ έχει ήδη καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 244 εκατ. ευρώ για τις ζημιές του 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη σταθερότητα του οργανισμού απέναντι στους ασφαλισμένους αγρότες.