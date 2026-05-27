Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση δολοφονίας ενός 11χρονου αγοριού, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 16 και 15 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στην τραγωδία.

Το θύμα, ο μικρός Τεό, βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση κοντά στον ποταμό Βιλέν, στην περιοχή της Ρεν, έχοντας πετσέτα δεμένη γύρω από τον λαιμό του.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πως ο θάνατος του παιδιού προήλθε από στραγγαλισμό, επιβεβαιώνοντας τα πρώτα ευρήματα των ερευνητών.

Την αστυνομία ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν έντονες φωνές και κραυγές μέσα από το δάσος.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 11χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι έρευνες εξελίχθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 16χρονου τη Δευτέρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα παρουσιάστηκε μόνη της στις Αρχές και μια 15χρονη.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Ρεν, Φρεντερίκ Τεγιέ, οι δύο ανήλικοι ομολόγησαν κατά την ανάκριση ότι επιτέθηκαν στο παιδί και το στραγγάλισαν.

Ιδιαίτερη ανατριχίλα προκαλεί το φερόμενο κίνητρο της επίθεσης.

Όπως υποστήριξαν οι ίδιοι, στόχος τους ήταν να πάρουν από το θύμα εξοπλισμό ψαρέματος και δολώματα μικρής χρηματικής αξίας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως τα αντικείμενα που είχε μαζί του ο 11χρονος είχαν εξαφανιστεί από το σημείο.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι τρεις ανήλικοι γνωρίζονταν μεταξύ τους και είχαν βρεθεί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην ίδια περιοχή για ψάρεμα.

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι είδαν δύο νεαρά άτομα να απομακρύνονται βιαστικά από την περιοχή λίγο μετά το περιστατικό.

Παρά τις ομολογίες, οι Αρχές επισημαίνουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο υπόπτων σχετικά με τον ρόλο και τις κινήσεις του καθενός κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η κράτησή τους παρατάθηκε, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης προκειμένου να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία ανηλίκου.