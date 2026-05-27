Η φορολοταρία ΑΑΔΕ για τον μήνα Απρίλιο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/5), αναδεικνύοντας τους νέους τυχερούς φορολογούμενους που επωφελούνται από τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ ακόμη 555 πολίτες λαμβάνουν έπαθλα που κυμαίνονται από 20.000 έως 1.000 ευρώ.

Αναλυτικά, τα ποσά που διανέμονται κάθε μήνα στους 556 νικητές της φορολοταρίας έχουν ως εξής:

• 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

• 5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

• 50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας

• 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Οι φορολογούμενοι που αναδεικνύονται νικητές, αλλά δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, διαθέτουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, ώστε να καταχωρίσουν τον λογαριασμό τους στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet για την πίστωση του επάθλου.

Ποιοι συμμετέχουν στις δημόσιες κληρώσεις

Στις φορολοταρίες συμμετέχουν αυτόματα όλα τα φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα και ηλικία άνω των 18 ετών, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής αποτελούν η πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο έτος στο οποίο έχει λήξει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.

