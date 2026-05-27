Με το καμπανάκι έναρξης της χθεσινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών να χτυπά από τα χέρια του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 4,25 δισ. ευρώ.

Οπως τόνισε ο Γιώργος Στάσσης στον χαιρετισμό του, η εντυπωσιακή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που επετεύχθη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα της ΔΕΗ και την καθιστά πρωταγωνίστρια στην πράσινη ενέργεια και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν επιταχύνουν τον μετασχηματισμό του ομίλου, με έμφαση στις επενδύσεις στα δίκτυα ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές και στην ανάπτυξη data centers.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη ΔΕΗ και μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο όραμά μας για τη νέα ΔΕΗ.

Καταδεικνύει επίσης με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο Euronext Athens και την Ελλάδα γενικότερα.

Τα κεφάλαια που αντλήσαμε μας δίνουν τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την επέκτασή μας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύοντας σε κρίσιμες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, πάντα με τον πελάτη στο επίκεντρο.

Ευχαριστούμε θερμά τους μετόχους μας, τους επενδυτές και την ελληνική κυβέρνηση και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη για να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η σημερινή ημέρα δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι η αρχή μιας νέας.

Με πίστη στο σχέδιό μας και με τη δική σας στήριξη, όλοι μαζί οι εργαζόμενοι του Ομίλου χτίζουμε τη νέα ΔΕΗ», ανέφερε.

Παράλληλα δεσμεύτηκε για την υλοποίηση το επόμενο διάστημα επενδύσεων που φέρνουν αξία στους μετόχους και τους πελάτες της ΔΕΗ.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου υπογράμμισε ότι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου εδώ και 150 χρόνια και επεσήμανε ότι η επιτυχημένη αυτή αύξηση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και αναδεικνύει τις ενισχυμένες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων μετά την ένταξη του χρηματιστηρίου στο Euronext. Παράλληλα, σημείωσε ότι αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης και προς την ελληνική οικονομία.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Εuronext Αthens, καλωσορίζοντας την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ, τόνισε: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων της τελευταίας 10ετίας και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Euronext Athens πλέον –, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες κεφαλαιακές εκδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Το γεγονός ότι η διεθνής και εγχώρια επενδυτική κοινότητα προσέφερε ποσό άνω των 18 δισ. ευρώ αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αγορά μας έχει το βάθος, την ωριμότητα και τη δομή να υποστηρίξει και να φέρει σε πέρας συναλλαγές τέτοιου μεγέθους». Σημείωσε επίσης ότι η διαδρομή και η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια συνιστούν πλέον ένα διεθνές case study εταιρικού μετασχηματισμού και δημιουργίας αξίας και πως σήμερα η ΔΕΗ συγκρίνεται ισότιμα με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς ομίλους.

Από έναν εσωστρεφή οργανισμό εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή και πράσινο ενεργειακό ηγέτη. «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση της ΔΕΗ καθώς η επιτυχία αυτή αποτελεί το επιστέγασμα ενός τολμηρού, συνεκτικού και υποδειγματικού transformation, που άλλαξε ριζικά την πορεία και την εικόνα της εταιρείας», ανέφερε ο Γ. Κοντόπουλος.

Η υπερκάλυψη

Να σημειωθεί ότι κατά την ΑΜΚ οι επενδυτές υπέβαλαν έγκυρες προσφορές για 954,3 εκατ. μετοχές, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 17,8 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτει τον αρχικό στόχο κατά περίπου 4,4 φορές. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διατέθηκαν συνολικά 228.126.677 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία, στην τιμή διάθεσης των 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Από την προσφορά η εταιρεία άντλησε συνολικά περίπου 4,25 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης περίπου 128 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε περίπου 4,12 δισ. ευρώ.