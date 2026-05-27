Σάρκα και οστά παίρνει ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων του ΕΣΥ για την ένταξη όλων των νοσηλευτών στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ), αφού η σχετική νομοθετική ρύθμιση είναι έτοιμη και εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας σχετικά με την ισότητα των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, το οποίο παρουσιάστηκε χτες και οδεύει στη δημόσια διαβούλευση.

Η σχετική διάταξη επιδιώκει να θεραπεύσει μια χρόνια στρέβλωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειδικότερα η προωθούμενη νομοθετική παρέμβαση εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 25.000 παλαιούς νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς ασθενοφόρων και βοηθούς ασθενοφόρων – διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, παρά το γεγονός ότι εργάζονται υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους νεότερους εργαζομένους. Κι αυτό γιατί σήμερα συνυπάρχουν δύο κατηγορίες νοσηλευτών: όσοι προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και παραμένουν εκτός καθεστώτος ΒΑΕ και όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2011 και ήδη υπάγονται σε αυτό. Πρόκειται για εργαζομένους που εκτελούν ακριβώς την ίδια εργασία, στα ίδια νοσοκομεία, στα ίδια τμήματα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες πίεσης, αλλά αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς τα ασφαλιστικά και εργασιακά τους δικαιώματα.

Τι ρυθμίζεται

Πλέον, με την προωθούμενη διάταξη, θα επιλύονται όλα τα σχετικά θέματα για ένα καθεστώς που αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στις εργασιακές και ασφαλιστικές συνθήκες των εργαζομένων. Και αυτό γιατί η υπαγωγή στα ΒΑΕ συνοδεύεται από πρόσθετες εισφορές, ειδικό επίδομα και δυνατότητα συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, αυξάνονται τα αναγνωρίσιμα συντάξιμα έτη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στην πράξη, με τη νέα διάταξη, θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, δυνατότητα εξαγοράς, ύψος εισφορών, διαδοχική ασφάλιση και δυνατότητα του ασφαλισμένου να μην κάνει χρήση, τελικά, των διατάξεων για ΒΑΕ.

Η μεγάλη αλλαγή θα προβλέπει ότι δεν θα απαιτείται πλέον η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης στα 62. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς περιορισμούς του ισχύοντος καθεστώτος, ο οποίος λειτουργούσε αποτρεπτικά για χιλιάδες εργαζομένους που ξεκίνησαν να εργάζονται σε μεγαλύτερη ηλικία ή είχαν διακεκομμένη ασφαλιστική πορεία.Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για εξαγορά προϋπηρεσίας, που δίνει τη δυνατότητα σε εργαζομένους κοντά στο όριο ηλικίας των 62 ετών να «κλειδώσουν» τη συνταξιοδότησή τους μέσω αναγνώρισης επιπλέον χρόνου στα βαρέα.

Η εξαγορά θα γίνεται με κόστος 3,6% επί των μεικτών αποδοχών. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μεικτό μισθό 2.000 ευρώ θα καταβάλει 72 ευρώ για κάθε μήνα εξαγοράς. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς επιτρέπει σε χιλιάδες ασφαλισμένους να αξιοποιήσουν άμεσα τη ρύθμιση χωρίς δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση νοσηλευτή σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, ηλικίας 55 ετών, με 22 χρόνια υπηρεσίας και μεικτές αποδοχές 2.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα μπορεί να εξαγοράσει προϋπηρεσία ώστε να συμπληρώσει τη 12ετία στα βαρέα και να αποχωρήσει στα 62. Για την αναγνώριση πέντε ετών απαιτείται συνολικό ποσό 4.320 ευρώ.