Οι δημόσιοι υπάλληλοι διατηρούν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν πριν από την ηλικία των 62 ετών έως και το 2026, αξιοποιώντας κυρίως την αναγνώριση πλασματικών ετών, όπως αυτά που αφορούν παιδιά ή σπουδές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμπληρώσουν 25ετία την περίοδο 2010-2012.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για γονείς ανηλίκων, τρίτεκνους, καθώς και για ασφαλισμένους με 35 ή 37 έτη υπηρεσίας. Τα όρια ηλικίας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες κυμαίνονται από 55 έως 61,5 ετών.

Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προβλέπονται αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027. Επικαλούμενη το Δημογραφικό, μεταθέτει οποιαδήποτε σχετική απόφαση για μετά το 2029.

Η πρόωρη σύνταξη στο Δημόσιο πριν από τα 62 αφορά κυρίως τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 και δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη μείωση 30% που προβλέπεται για τη μειωμένη εθνική σύνταξη.

Για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο το 2026 απαιτούνται συνήθως 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα 62 ή 25ετία με θεμελίωση έως το 2012 για μειωμένη σύνταξη, με ηλικίες από 56 έως 62 ετών ή πλήρη πριν από τα 62.

Οι οκτώ κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62

Πιο συγκεκριμένα, οι οκτώ κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ακόμη και πριν από τα 62 έτη είναι οι εξής:

1. Υπάλληλοι με 25ετία έως το 2010 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 61,6 έτη, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 58ο έτος και 35ετία έως το 2021. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν 25ετία το 2011, αλλά με 36 συνολικά έτη έως το 2021.

2. Υπάλληλοι διορισμένοι μετά το 1983 με 25ετία έως το 2010 και 37 έτη ασφάλισης έως το 2021 αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος το 2020, ή 61,2 ετών με 37 έτη έως το 2021.

3. Γονείς υπάλληλοι με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το 52ο έτος έως το 2017, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 58,5 έτη. Όσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα τον Αύγουστο του 2026 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μηνών.

4. Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο το ίδιο ή επόμενο έτος που έκλεισαν τα 55 το 2018, βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη στα 61 έτη ή στα 62 έτη και 6 μήνες, εφόσον έκλεισαν τα 55 το 2019.

5. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν τα 52. Για παράδειγμα, γονέας που έκλεισε τα 52 το 2018 λαμβάνει πλήρη σύνταξη στα 58,5 έτη ή στα 60 έτη και 2 μήνες.

6. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Μητέρα τριών παιδιών που συμπλήρωσε 23 έτη το 2012 και έγινε 55 ετών το 2018 έχει δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 61 έτη.

7. Ασφαλισμένες με 25ετία έως το 2010 και ηλικία 55 ετών, καθώς και άνδρες με 25ετία και ηλικία 60 ετών έως το 2022, μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

8. Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και ηλικία 56 και 58 ετών αντίστοιχα έως το 2022, έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.