Ναφτάλι Μπένετ και Γιάιρ Λαπίντ, δύο πρώην πρωθυπουργοί του Ισραήλ, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία.

Ο δεξιός πολιτικός Μπένετ και ο κεντρώος Λαπίντ ανακοίνωσαν τη συγχώνευση των κομμάτων τους, δημιουργώντας έναν νέο πολιτικό σχηματισμό με την ονομασία Together. «Στεκόμαστε εδώ μαζί για το μέλλον των παιδιών μας. Το κράτος του Ισραήλ πρέπει να αλλάξει πορεία», δήλωσε ο Λαπίντ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μπένετ.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, επανήλθε στην εξουσία μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2022, σχηματίζοντας την πιο δεξιά κυβέρνηση που έχει γνωρίσει η χώρα.

Από τότε έχει προκαλέσει τον πόλεμο στη Γάζα, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 72.500 Παλαιστινίους, τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ που οδήγησαν σε εισβολή στο νότιο Λίβανο, καθώς και τον καταστροφικό πόλεμο με το Ιράν.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν, ότι με το κύρος του στον τομέα της «ασφάλειας» να έχει πλέον πληγεί, ο Νετανιάχου αναμένεται να χάσει τις επόμενες εκλογές, οι οποίες προβλέπεται να διεξαχθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου.