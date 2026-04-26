Παράταση δόθηκε στην υποβολή αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026, έπειτα από την προσωρινή «κατάρρευση» της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων μέσω gov.gr.

Οι πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και αύριο Δευτέρα 27 Απριλίου, καθώς σήμερα Κυριακή παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα στο σύστημα. Η συγκεκριμένη ημέρα είχε οριστεί ως η μοναδική κατά την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με διάρκεια 13 μηνών. Θα καλύψει 300.000 επιταγές (vouchers) και διαθέτει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Η επιταγή, που αποτελεί έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, δίνει τη δυνατότητα για έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να διαμείνουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), παρέχονται έως 12 διανυκτερεύσεις χωρίς επιβάρυνση.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25%. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται ως εξής: έως 16.000 ευρώ για άγαμους, έως 24.000 ευρώ για έγγαμους (προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) και έως 29.000 ευρώ για μονογονείς, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Διαδικασία αιτήσεων και επιλογής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos.

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα και συμμετοχή ή μη σε προηγούμενα προγράμματα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη μοριοδότηση και συμμετέχουν απευθείας στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι ή άνεργοι που λαμβάνουν επιδότηση κοινωνικού τουρισμού από άλλον φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι –πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων– έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.