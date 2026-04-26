Η ίδια σε δηλώσεις της στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, δεν έκρυψε τη χαρά της για τη νέα επιτυχία και στάθηκε στη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια διαχρονική καλή πορεία στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σίγουρα το να κατακτώ το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο με κάνει και εμένα να συνειδητοποιώ το πόση αγάπη έχω γι’ αυτό το άθλημα, ώστε να συνεχίζω ακόμη να αγωνίζομαι τόσα χρόνια με την ίδια θέληση και το ίδιο πάθος για διάκριση και να τα καταφέρνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έμπειρη αθλήτρια εξήγησε πως ήδη πριν από τη διοργάνωση αισθανόταν σε πολύ καλή κατάσταση, κάτι που της είχε δώσει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της και πίστη για ακόμη μία μεγάλη πορεία.

«Ήξερα ότι και φέτος ήμουν αρκετά καλά αγωνιστικά, το έβλεπα στις προετοιμασίες που συμμετείχα πριν το Ευρωπαϊκό, οπότε αυτό με έκανε να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.

Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα στόχευα και πάλι στο χρυσό. Την έκπληξη όμως τελικά την έκανε η Ουκρανή αθλήτρια».

Ο τελικός και όσα θα άλλαζε

Αναφερόμενη στον τελικό, η Πρεβολαράκη παραδέχθηκε πως ίσως θα έπρεπε να ρισκάρει περισσότερο νωρίτερα στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, καθώς επέλεξε αρχικά πιο προσεκτική τακτική απέναντι σε μία αντίπαλο που δεν γνώριζε καλά.

«Προσπάθησα να κρατήσω τον έλεγχο του ματς και να κάνω καλή άμυνα. Δυστυχώς όμως σε μια στιγμή λάθους βρήκε το κενό η αντίπαλος και πέρασε την τεχνική της. Μετά είχα πολύ λίγο χρόνο για να ανατρέψω το σκορ.

Προσπάθησα αλλά δεν τα κατάφερα. Αν θα γυρνούσα πίσω τον χρόνο, θα ξεκινούσα από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου να ανοιχτώ λίγο περισσότερο και να κάνω κάποιες προσπάθειες επίθεσης νωρίτερα».

Η νοοτροπία που την κρατά στην κορυφή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον συγκλονιστικό ημιτελικό, όπου πέτυχε σπουδαία ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα, εξηγώντας πως η επιμονή είναι το μεγαλύτερο όπλο τόσο στον αθλητισμό όσο και στη ζωή.

«Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια μού έχει δείξει ότι και στην πάλη αλλά και γενικά στη ζωή ο επιμένων νικά. Τη δύναμη να κυνηγάω μέχρι το τέλος τα ματς μου, μου τη δίνει η θέληση που έχω για να κερδίσω τον αγώνα.

Όποιος το θέλει περισσότερο, το κυνηγάει μέχρι τέλους και το καταφέρνει».

Το νέο κεφάλαιο και το βλέμμα στο 2028

Η κορυφαία Ελληνίδα παλαίστρια αποκάλυψε πως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είχε σκεφτεί σοβαρά την αποχώρηση, όμως η απόφαση να συνεχίσει χωρίς πίεση άλλαξε την αγωνιστική της καθημερινότητα και την απελευθέρωσε.

«Ήθελα να δω πώς θα ήταν μια χρονιά να πάω σε αγώνες και να μην με νοιάζει το αποτέλεσμα, να συνεχίσω απλά μία ακόμη χρονιά, αλλά να την ευχαριστηθώ χωρίς προσδοκίες και άγχος.

Εκείνη η χρονιά ήταν η περσινή και ήταν αυτή που μου χάρισε και το χρυσό μετάλλιο που δεν είχα καταφέρει ποτέ πριν να κατακτήσω», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει ακόμη και έως τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Με την ίδια ελευθερία, απαλλαγμένη από κάθε άγχος, συνέχισα και φέτος και αυτό είναι που με εχει αλλάξει και με έχει ξεκλειδώσει και παλεύω και πιο ελεύθερα στους αγώνες πλέον.

Έτσι αν μου το επιτρέψει το σώμα μου και η διάθεση μου θα συνεχίσω και του χρόνου και μακάρι να αντέξω και μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς».

Η δύναμη που παίρνει από τον κόσμο

Η Πρεβολαράκη στάθηκε και στη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο, εξηγώντας πως τα μηνύματα αγάπης έχουν ξεχωριστή σημασία για την ίδια.

«Με συγκινεί γιατί καταλαβαίνω ότι στην προσπάθειά μας καθρεφτίζεται και η δική τους προσπάθεια. Ο καθένας προσπαθεί σκληρά, με κόπο και θυσίες, να τα καταφέρει στη ζωή του.

Οπότε τις νίκες μας τις νιώθουν έντονα γιατί λαμβάνουν και αυτοί δύναμη και ελπίδα για τη δική τους προσωπική προσπάθεια νίκης».