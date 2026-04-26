Η Ντόρτμουντ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Φράιμπουργκ, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-0 εντός έδρας και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την έξοδο στη League Phase του Champions League.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, με τον Μπάιερ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με τελείωμα από πλάγια θέση. Στο 14’, ο Γκιρασί διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στο 31’ ο Μπενσεμπαϊνί με κεφαλιά ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.
Η Ντόρτμουντ διαχειρίστηκε εύκολα το υπέρ της σκορ στη συνέχεια και στο 87’ ο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό 4-0 με δυνατό σουτ, ολοκληρώνοντας την εμφατική εμφάνιση.
Η Φράιμπουργκ, που στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στα ημιτελικά του Europa League απέναντι στην Μπράγκα, έμεινε στην 8η θέση της Bundesliga.
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής
Λειψία – Ουνιόν 3-1
Άουγκσμπουργκ – Άιντραχτ 1-1
Κολωνία – Λεβερκούζεν 1-2
Χάιντενχαϊμ – Σαν Πάουλι 2-0
Μάιντς – Μπάγερν 3-4
Βόλφσμπουργκ – Γκλάντμπαχ 0-0
Αμβούργο – Χόφενχαϊμ1-2
Στουτγκάρδη – Βέρντερ 1-1
Ντόρτμουντ – Φράιμπουργκ 4-0