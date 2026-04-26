Η Στουτγκάρδη και η Βέρντερ Βρέμης μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) σε αναμέτρηση της Bundesliga, με το αποτέλεσμα να αφήνει διαφορετικές γεύσεις στις δύο ομάδες.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν στο 18ο λεπτό, όταν ο Στέιτζ εκμεταλλεύτηκε την πάσα από τα δεξιά και με διαγώνιο σουτ έγραψε το 0-1. Η Στουτγκάρδη προσπάθησε να αντιδράσει πριν το ημίχρονο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και έφτασαν στην ισοφάριση στο 61’, με τον Ντεμίροβιτς να σκοράρει με κεφαλιά λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Παρά την πίεση για την ανατροπή, το σκορ έμεινε μέχρι το τέλος στο 1-1.

Η Ντόρτμουντ «κλείδωσε» το Champions League