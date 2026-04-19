Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το 35ο πρωτάθλημα Γερμανίας στην ιστορία του συλλόγου, νικώντας την Στουτγκάρδη με 4-2 σε ένα απολαυστικό ματς το οποίο είχε σύνολο 6 γκολ.

Μετά την λήξη του αγώνα, οι παίκτες των Βαυαρών, ο Βινσέντ Κομπανί, καθώς και οι οπαδοί της, πανηγύρισαν έξαλλα το επίτευγμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες της Allianz Arena.

