Ο Πιερ Κομπανί, πατέρας του γνωστού προπονητή και πρώην παίκτη, Βενσάν Κομπανί, εμφανίστηκε στην αίθουσα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου του Βελγίου φορώντας κασκόλ της Μπάγερν Μονάχου, τραβώντας τα βλέμματα βουλευτών και παρατηρητών.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη υπερηφάνειας για την πορεία του γιου του, ο οποίος έχει συνδεθεί με τον γερμανικό σύλλογο σε προπονητικό επίπεδο. Παράλληλα, δεν έλειψαν τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες χαρακτήρισαν την εμφάνιση «συμβολική» και «οικογενειακή δήλωση στήριξης».

Σε ένα κατά τα άλλα τυπικό πολιτικό περιβάλλον, η παρουσία του κασκόλ έδωσε έναν διαφορετικό τόνο, υπενθυμίζοντας πως η προσωπική ταυτότητα και οι οικογενειακοί δεσμοί συχνά διαπερνούν ακόμα και τους πιο αυστηρούς θεσμούς.