Οριστικό «μπλόκο» στην προγραμματισμένη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ (Ye) έβαλαν οι ιταλικές αρχές. Ο καλλιτέχνης επρόκειτο να εμφανιστεί στις 18 Ιουλίου στο Ρέτζο Εμίλια της βόρειας Ιταλίας, ωστόσο η περιφέρεια αποφάσισε την ακύρωση της εκδήλωσης για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απόφαση ελήφθη από τον περιφερειάρχη Σαλβατόρε Αντζέρι, έπειτα από έντονες αντιδράσεις και επίσημα αιτήματα που κατέθεσαν η ένωση προστασίας καταναλωτών Codacons, καθώς και οι εβραϊκές κοινότητες της Μόντενας και του Ρέτζο Εμίλιο. Οι φορείς εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την παρουσία του ράπερ στο RCF Arena, έναν χώρο χωρητικότητας 103.000 θεατών, όπου η εμφάνισή του είχε ενταχθεί στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Παλμός της Γαίας». Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση και της συναυλίας του Τράβις Σκοτ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη ημέρα στον ίδιο χώρο, ως προληπτικό μέτρο για την αποφυγή υπερβολικής συγκέντρωσης πλήθους μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Ο κίνδυνος επεισοδίων και το ιστορικό ακυρώσεων

Στη λήψη της αυστηρής αυτής απόφασης συνετέλεσε η διαπίστωση των αρχών ότι υπήρχε απτός κίνδυνος διοργάνωσης αντιδιαδηλώσεων, αλλά και το γεγονός ότι αντίστοιχες εμφανίσεις του Ye έχουν ακυρωθεί το τελευταίο διάστημα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Ο 48χρονος καλλιτέχνης έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο έντονης κριτικής για αντισημιτικές δηλώσεις και εγκωμιαστικά σχόλια προς το πρόσωπο του Αδόλφου Χίτλερ, συμπεριφορές τις οποίες ο ίδιος έχει αποδώσει στη διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει. Ωστόσο, ακραίες ενέργειές του, όπως η κυκλοφορία του αμφιλεγόμενου τραγουδιού «Heil Hitler» το 2025 και η διάθεση ενδυμάτων με ναζιστικά σύμβολα μέσω της ιστοσείδας του, προκάλεσαν μαζικές ακυρώσεις στην ευρωπαϊκή του περιοδεία.

Το ντόμινο των απαγορεύσεων στην Ευρώπη

Η Ιταλία αποτελεί τον τελευταίο σταθμό σε μια σειρά από ευρωπαϊκά «μπλόκα» κατά του καλλιτέχνη. Τον περασμένο Απρίλιο, η βρετανική κυβέρνηση του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα λόγω ρητορικής μίσους, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η εμφάνισή του σε μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ. Στη συνέχεια, ο ράπερ αναγκάστηκε να αναβάλει τη συναυλία του στη Μασσαλία, εν μέσω πληροφοριών ότι το Παρίσι εξέταζε τη δικαστική απαγόρευσή της, ενώ ανάλογες ακυρώσεις σημειώθηκαν στην Πολωνία από τη διοίκηση σταδίου, καθώς και στην Ελβετία, όπου η ποδοσφαιρική ομάδα της Βασιλείας υπαναχώρησε από τη συμφωνία παραχώρησης της έδρας της.

Στον αντίποδα, ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε κανονικά το περασμένο Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ διατηρεί στο πρόγραμμά του προγραμματισμένες συναυλίες στην Ολλανδία, τα Τίρανα και την Πράγα. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο, ο Ye επιχείρησε να ανασκευάσει τις εντυπώσεις με ολοσέλιδη καταχώριση στην εφημερίδα Wall Street Journal, δηλώνοντας ότι δεν είναι Ναζί ούτε αντισημίτης και εκφράζοντας την αγάπη του για τον εβραϊκό λαό, μια προσπάθεια απολογίας που πάντως δεν στάθηκε ικανή να κάμψει τις επιφυλάξεις των ευρωπαϊκών αρχών ασφαλείας.