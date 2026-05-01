Η διάσημη πλέον σύζυγος του αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ, Μπιάνκα Σενσόρι, εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την περασμένη Τρίτη (28/4), εγκαταλείποντας το χαρακτηριστικό της στυλ για μια πιο συντηρητική εμφάνιση.

Η αρχιτέκτονας παρευρέθηκε στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Σχεδιασμού και Διατήρησης του Columbia University στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε ως προσκεκλημένη κριτής στις τελικές παρουσιάσεις του προγράμματος Advanced Studio IV, όπως αναφέρει το Page Six.

Για την περίσταση, η Σενσόρι επέλεξε ένα ολόμαυρο σύνολο, που περιλάμβανε ζιβάγκο, σακάκι, δερμάτινη φούστα μέχρι το γόνατο και μπότες πάνω από το γόνατο. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ίσια, μελί-ξανθά μαλλιά με χωρίστρα στη μέση, σε πλήρη αντίθεση με το συνηθισμένο της ύφος.

Bianca Censori abandons her wild style in favor of a conservative look for college visit https://t.co/IX9gS6vuOK pic.twitter.com/x1LtUoPMr1 — Page Six (@PageSix) April 30, 2026

Από τη μόδα στο δικαστήριο

Η 31χρονη είναι γνωστή για το τολμηρό της στυλ, καθώς συχνά εντοπίζεται να κυκλοφορεί φορώντας μόνο εσώρουχα, ακόμη και σε καθημερινές δραστηριότητες. Τον περασμένο Φεβρουάριο ωστόσο, φέρεται να προειδοποιήθηκε να «ντύνεται κατάλληλα», για τη δίκη που αφορούσε την έπαυλη του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, στο Μαλιμπού.

Ο δικαστής Μπροκ Τ. Χάμοντ είχε ζητήσει από όλους να «συμμορφωθούν με τον βασικό ενδυματολογικό κώδικα» και τόνισε ότι δεν ήθελε «δράματα» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Σενσόρι ακολούθησε τη σύσταση, επιλέγοντας μαύρη pencil φούστα και κουμπωμένη ζακέτα μέχρι τον λαιμό. Παρ’ όλα αυτά, την περασμένη εβδομάδα εθεάθη στο Chateau Marmont μαζί με τον Γουέστ, φορώντας μπεζ κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ και καλσόν, χωρίς παντελόνι, όπως συνηθίζει.

Η σχέση και η καλλιτεχνική της διάσταση

Η Censori βρίσκεται σε σχέση με τον West τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν ιδιωτικά το 2022. Πρόσφατα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vanity Fair, δήλωσε ότι οι πράξεις γυμνότητας στις οποίες επιδίδεται αποτελούν μέρος μιας καλλιτεχνικής περφόρμανς.