Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στις αιχμές για την υγεία του με ένα βίντεο από το γυμναστήριο, επιδιώκοντας να δώσει τέλος στα σχόλια που αφορούν την ηλικία και τη φυσική του κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δημοσίευσε το σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται να γυμνάζεται, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους νέους για τη σημασία της άσκησης και της φροντίδας της υγείας. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, που είχαν αναφερθεί στην ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.

לאחר שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לגילו ומצבו הבריאותי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו משיב בסרטון משלו נתניהו תיעד את עצמו מתאמן בחדר הכושר, העביר מסר לצעירים, ואף חשף מה הוא אוכל לאחר האימון 📸: עמוד האינסטגרם של רה”מ נתניהו pic.twitter.com/3zKIM6CwFN — C14 (@C14_news) May 1, 2026

Στο ίδιο βίντεο, ο Νετανιάχου αποκάλυψε και τις διατροφικές του συνήθειες μετά την προπόνηση, παρουσιάζοντας τι επιλέγει να καταναλώνει μετά την άσκηση. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γνωστοποιήσει πως υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο στον προστάτη, έπειτα από χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο ίδιος είχε επισημάνει τότε ότι η κατάσταση της υγείας του έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς και ότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. Η ανακοίνωση συνοδευόταν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία όλες οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες φυσικής κατάστασης βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων.

Καλή υγεία και σταθερή καρδιακή λειτουργία

Η έκθεση ανέφερε ότι η υγεία του 76χρονου Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι καλή, ενώ η καρδιακή του λειτουργία παραμένει σταθερή, χωρίς προβλήματα από την τοποθέτηση βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, καθυστέρησε περίπου δύο μήνες τη δημοσιοποίηση της ιατρικής του κατάστασης, καθώς ήθελε να αποτρέψει – όπως είπε – τη χρήση της πληροφορίας για προπαγανδιστικούς σκοπούς από το Ιράν.

«Είμαι υγιής και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση»

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα: Πρώτον, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Δεύτερον, βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τρίτον, είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου μετά την επέμβαση του Δεκεμβρίου 2024, οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή αλλοίωση μικρότερη του ενός εκατοστού, η οποία διαγνώστηκε ως κακοήθης όγκος σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς μεταστάσεις.

Παρότι του προτάθηκε η επιλογή παρακολούθησης χωρίς άμεση παρέμβαση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αποφάσισε να προχωρήσει σε θεραπεία. «Όταν ενημερώνομαι εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, επιλέγω να τον αντιμετωπίζω άμεσα. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», υπογράμμισε.