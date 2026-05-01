Ένταση, εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και εκατοντάδες προσαγωγές χαρακτήρισαν τις φετινές εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη, με τις αρχές να επιβάλλουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και να απαγορεύουν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ.

Η φετινή Πρωτομαγιά στην Τουρκία ανέδειξε δύο διαφορετικές εικόνες: από τη μία πλευρά, την ένταση και τις συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη και, από την άλλη, τις πιο ειρηνικές και μαζικές εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις της χώρας.

Επεισόδια και προσαγωγές στην Κωνσταντινούπολη

Η Πρωτομαγιά εξελίχθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και επενέβησαν σε ομάδες διαδηλωτών που επιχείρησαν να κινηθούν προς το κέντρο.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων σε διαδηλωτές που προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πλατεία από το Μπεσικτάς και το Μετζιντιέκιοϊ. Σύμφωνα με την Ένωση Σύγχρονων Νομικών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 120 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων συνδικαλιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων. Καταγράφηκαν περιστατικά βίαιων συλλήψεων, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο συνδικαλιστής Μπασαράν Ακσού, ο οποίος κατήγγειλε τον αποκλεισμό της πλατείας Ταξίμ.

Επιπλέον, 40 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια πορείας στη γέφυρα του Βοσπόρου.

Αποκλεισμός της πλατείας Ταξίμ

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης επέβαλε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και σε κεντρικές συνοικίες. Δρόμοι σε Πέρα, Σισλί και Μπεσικτάς έκλεισαν, ενώ σταθμοί μετρό όπως το Ταξίμ και το Σισχανέ τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, διακόπηκαν και ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η περιοχή του Μετζιντιέκιοϊ μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης», με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τεθωρακισμένα οχήματα και οδοφράγματα. Οι αρχές περιόρισαν ακόμη και την πρόσβαση δημοσιογράφων, ενώ οι πρώτες προσαγωγές σημειώθηκαν όταν ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να κινηθούν προς την πλατεία.

Αντιδράσεις και πολιτικές αναφορές

Οι αστυνομικές επεμβάσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος TİP, Ερκάν Μπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει αντιμέτωπους εργαζόμενους και αστυνομικούς, ζητώντας ελεύθερη έκφραση των αιτημάτων.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις επέμειναν στο δικαίωμα συγκέντρωσης στην πλατεία Ταξίμ, υπογραμμίζοντας τον ιστορικό συμβολισμό της για το εργατικό κίνημα.

Ομαλές εκδηλώσεις στη Χαλκηδόνα

Στο ασιατικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης, οι εκδηλώσεις στη Χαλκηδόνα πραγματοποιήθηκαν χωρίς εντάσεις. Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικάτα και οργανώσεις συμμετείχαν στην πορεία που κατέληξε στην Πλατεία Ριχτίμ, με αιτήματα για εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατικές ελευθερίες.

Οι κινητοποιήσεις χαρακτηρίστηκαν από μαζική συμμετοχή συνδικάτων, όπως η DİSK, η KESK και η TMMOB, ενώ η αστυνομία είχε διακριτική παρουσία χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Εορταστικό κλίμα σε Άγκυρα και Σμύρνη

Στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά είχαν πιο εορταστικό χαρακτήρα. Πορείες και μουσικές εκδηλώσεις συγκέντρωσαν πλήθος εργαζομένων, με έντονη παρουσία γυναικών και εργατικών ομάδων. Ανάμεσά τους και ανθρακωρύχοι που είχαν δικαιωθεί πρόσφατα μετά από κινητοποιήσεις.

Το μήνυμα του Εκρέμ Ιμάμογλου

Ιδιαίτερο τόνο στις εκδηλώσεις έδωσε το μήνυμα του κρατούμενου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, από τις φυλακές της Σηλυβρίας. Όπως δήλωσε: «Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Η εργασία θα ανταμειφθεί. Αυτή η χώρα θα γίνει πιο όμορφη την ημέρα που οι εργαζόμενοι θα βρίσκουν το δίκιο τους. Ζήτω η 1η Μαΐου!».

Κυβερνητικές τοποθετήσεις

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, υπογράμμισε τη σημασία της εργασίας για το μέλλον της χώρας, δηλώνοντας ότι «κάθε αξία που οικοδομείται με ιδρώτα αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για το μέλλον της χώρας».

Παράλληλα, τόνισε πως η Τουρκία προχωρά «προς ένα ισχυρότερο αύριο με μια προσέγγιση που εξυψώνει την εργασία».

Ο Τούρκος υπουργός Εργασίας, Βεντάτ Ισικχάν, χαρακτήρισε τους εργαζόμενους «πραγματικούς ήρωες» της χώρας, επισημαίνοντας τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων.