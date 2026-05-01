Με έντονη κακοκαιρία και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έκανε ποδαρικό ο Μάιος, καθώς η Πρωτομαγιά (01.05.2026) βρήκε τη χώρα με ισχυρούς ανέμους και πυκνή συννεφιά. Σε πολλές περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις που θα επιμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας τα 7 έως 8 μποφόρ σε Αιγαίο και Ιόνιο, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του, πρόκειται για καιρικό μοτίβο «βορείου ρεύματος», το οποίο θα διαρκέσει για δύο ακόμη ημέρες. Από την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο, οι συνθήκες αναμένεται να επανέλθουν στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

«Καλό μήνα σε όλους! Δεν έχουν μεταβληθεί τα προγνωστικά στοιχεία σε σχέση με αυτά που σας δώσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Κρατάει ο καιρός “Βορείου ρεύματος” μέχρι και την Κυριακή με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Από βδομάδα επιστροφή στην ανοιξιάτικη κανονικότητα», σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Αναλυτική πρόγνωση για το Σάββατο 2 Μαΐου

Στην ανατολική χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή: 13-15 βαθμοί στα βόρεια, 15-16 στα ανατολικά ηπειρωτικά, 17-19 στην υπόλοιπη χώρα και έως 20 στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το μεσημέρι. Βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι 4–6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 9–15 βαθμοί Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3–5 μποφόρ. Θερμοκρασία 9–14 βαθμοί Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα από το απόγευμα. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βορειοανατολικοί 4–6 μποφόρ. Θερμοκρασία 9–15 βαθμοί, στη δυτική Μακεδονία 3–4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί. Άνεμοι ανατολικοί 4–5 μποφόρ. Θερμοκρασία 9–19 βαθμοί, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Άνεμοι βορειοανατολικοί 4–6 μποφόρ, τοπικά έως 8 στα νότια. Θερμοκρασία 7–16 βαθμοί Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Βόρειοι άνεμοι 5–7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία 11–18 βαθμοί, έως 20 στη νότια Κρήτη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι 4–7 μποφόρ. Θερμοκρασία 14–20 βαθμοί, στα βόρεια 2–3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για την Κυριακή 3 Μαΐου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση το βράδυ στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, με πιθανότητα όμβρων κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά 3–6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.