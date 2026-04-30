Η Πρωτομαγιά φέρνει μια έντονη μεταβολή του καιρού σε όλη τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ίσως και λίγο παραπάνω, καθώς και ενισχυμένους βοριάδες που θα εντείνουν την αίσθηση ψύχρας. Δεν πρόκειται για ακραία ή γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά για ένα σύντομο διάστημα με αρκετή ψύχρα, ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους βροχές, που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το άστατο σκηνικό θα διατηρηθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, ενώ σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Κυριακή και κυρίως από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες.

Αισθητή αλλαγή του καιρού σε όλη τη χώρα

Την Παρασκευή 1 Μαΐου (Πρωτομαγιά), αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα. Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Παράλληλα, δεν θα λείψουν οι τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στα βορειοανατολικά, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από τις βραδινές ώρες.

Ενισχυμένοι βοριάδες και αίσθηση ψύχρας

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχρας στις περισσότερες περιοχές.

Πτώση της θερμοκρασίας – Χαμηλά για την εποχή επίπεδα

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση σε όλη τη χώρα, πιο αισθητή σε βόρεια, κεντρικά και ανατολικά. Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15°C, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 17°C. Στα δυτικά και νότια θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 22°C, ενώ τοπικά σε νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 23°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως αργά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15-16°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά έως 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, ενώ έως νωρίς το πρωί θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14°C, με ανέμους βόρειους 4 με 6 μποφόρ, που από το πρωί θα εξασθενήσουν στα 2 με 4 μποφόρ.

Άστατος καιρός το Σαββατοκύριακο – Πότε έρχεται βελτίωση

Σάββατο 2 Μαΐου: Επιμονή της αστάθειας

Το Σάββατο, το άστατο σκηνικό θα διατηρηθεί κυρίως σε κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, Κυκλάδες και Κρήτη, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Στα νότια, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, διατηρώντας το ψυχρό για την εποχή σκηνικό. Στα βόρεια και κεντρικά θα φτάσει τους 13 με 15 και τοπικά 16°C, στα ανατολικά τους 15 με 17°C, ενώ στα δυτικά και νότια θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 19°C, φτάνοντας τοπικά τους 20°C σε νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Κυριακή 3 Μαΐου: Σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά

Την Κυριακή, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Αντίθετα, στα ανατολικά και τα νότια, καθώς και στο Αιγαίο, θα επιμείνουν οι νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ σε περιοχές όπως η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βελτίωση στις περιοχές αυτές αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά έως 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Προοπτική: Επιστροφή σε ανοιξιάτικες συνθήκες

Από τη Δευτέρα και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται τάση για πιο καλοκαιρινές συνθήκες, ωστόσο τα στοιχεία παραμένουν ακόμη αβέβαια και θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες.