Ξέχνα όλα όσα ήξερες για τη συνταξιοδότηση, τη φθορά και το αναπόφευκτο τέλος.

Τα τελευταία στοιχεία από έρευνες αλλά και τις κλινικές της Σίλικον Βάλεϊ δεν αφήνουν περιθώρια για αμφιβολίες: η πρώτη γενιά των ανθρώπων που θα σπάσει το φράγμα των 120 ετών έχει ήδη γεννηθεί και, το κυριότερο, ήδη καταναλώνει.

Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία αλλά για μια καταιγιστική πραγματικότητα που βασίζεται σε ορούς αναζωογόνησης, γενετικές παρεμβάσεις CRISPR και την κληρονομιά που άφησαν πίσω τους οι πρωτοπόροι της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου κώδικα.

Είναι ένας κόσμος όπου το αίμα των εφήβων φιλτράρεται σε πανάκριβες ιδιωτικές κλινικές, όπου τα τελομερή επιμηκύνονται με την ίδια ευκολία που κάνεις ένα botox και όπου η «γήρανση» χαρακτηρίζεται πλέον επίσημα ως ασθένεια που πρέπει να παταχθεί.

Αυτό το οπλοστάσιο τεχνικών εφαρμόζεται ήδη στις ελίτ: μιλάμε για την καθημερινή λήψη μετφορμίνης και ραπαμυκίνης, φαρμάκων που επαναπρογραμματίζουν τον μεταβολισμό σε κυτταρικό επίπεδο, για τις θεραπείες με NAD+ που τροφοδοτούν τα μιτοχόνδρια σαν να είσαι μόνιμα στην εφηβεία, για τη χρήση wearables που καταγράφουν κάθε παλμό και κάθε αυξομείωση της γλυκόζης στέλνοντας δεδομένα σε AI αλγορίθμους που προλαμβάνουν το έμφραγμα πριν καν εκδηλωθεί το πρώτο σύμπτωμα.

Και ποιοι είναι αυτοί οι μελλοντικοί υπερ-αιωνόβιοι;

Είναι τα παιδιά που παίζουν σήμερα στις παιδικές χαρές, η Gen Alpha που δεν θα γνωρίσει ποτέ τη λέξη «γήρας» με τη μορφή που την ξέρουμε, αλλά και οι σημερινοί 35άρηδες και 45άρηδες που έχουν το κεφάλαιο και τη μανία να επενδύσουν στην «επιδιόρθωση» του DNA τους.

Είναι οι άνθρωποι που το 2100 θα είναι 80 ετών αλλά θα διαθέτουν τη βιολογική υπογραφή ενός ανθρώπου που μόλις έκλεισε τα τριάντα.

Το «φράγμα των 120» δεν είναι πια μια γραμμή στον ορίζοντα, είναι το ραντεβού τους με την ιστορία, ένα ραντεβού που έχει ήδη προγραμματιστεί στα ψηφιακά τους ημερολόγια.

Κοίταξε γύρω σου

Οι αυριανοί 120άρηδες δεν θα μοιάζουν με τους ηλικιωμένους που ξέρεις. Θα έχουν το δέρμα ενός σαραντάρη, τους πνεύμονες ενός αθλητή και το μυαλό μιας μηχανής που τροφοδοτείται από nootropics και έξυπνα φάρμακα που καταργούν την ανάγκη για ύπνο.

Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια μανιακή λίστα ελέγχου: μέτρηση γλυκόζης κάθε δέκα λεπτά, ενδοφλέβιες βιταμίνες το πρωί, παγωμένα λουτρά στους -110 βαθμούς το μεσημέρι, ανάλυση του μικροβιώματος πριν από κάθε γεύμα που αποτελείται από συνθετική πρωτεΐνη και φύκια που καλλιεργήθηκαν σε εργαστήρια της Ισλανδίας.

Είναι η απόλυτη επικράτηση του «Biohacking»

Μια γενιά που δεν φοβάται τον θάνατο, αλλά τον εκφυλισμό των κυττάρων της. Μια γενιά που αγοράζει χρόνο με την ίδια άνεση που αγοράζει ένα υπερ-αυτοκίνητο, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο πλανήτης δεν έχει πια χώρο, πόρους ή υπομονή για αιώνιους εφήβους.

Τι θα κάνεις όταν η καριέρα σου θα πρέπει να κρατήσει ογδόντα χρόνια; Πώς θα είναι ένας γάμος που διαρκεί έναν αιώνα; Η υπαρξιακή πλήξη καραδοκεί πίσω από τα τέλεια, λευκά δόντια της νέας αθανασίας.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες καταρρέουν, τα ασφαλιστικά ταμεία γίνονται ανέκδοτο και η κοινωνία χωρίζεται στα δύο: σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν το «ελιξίριο» και στους υπόλοιπους, τους «θνητούς», που συνεχίζουν να γερνούν με τον παλιό, παραδοσιακό, «βρώμικο» τρόπο.

Δεν είναι υγεία, είναι status

Είναι η απόλυτη ναρκισσιστική νίκη πάνω στη φύση. Η σύγχρονη, αδίστακτη οικονομική ελίτ θα λάτρευε αυτή την εποχή. Θα συνέκριναν τα επίπεδα της γλουταθειόνης τους στα γραφεία των πολυεθνικών, θα έκαναν κράτηση για μεταμόσχευση ήπατος από κλωνοποιημένο ιστό μόνο και μόνο επειδή μπορούν, και θα συνέχιζαν να κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη για τις επόμενες δέκα δεκαετίες, εγκλωβισμένοι σε μια αέναη ιεροτελεστία περιποίησης και επιφάνειας.

Η αποκωδικοποίηση της ζωής ήταν μόνο το σήμα της εκκίνησης.

Η κούρσα για τα 120 χρόνια δεν έχει φρένο. Η επιστήμη χάκαρε το ρολόι και τώρα οι δείκτες γυρίζουν ανάποδα, δημιουργώντας έναν ίλιγγο που δεν σε αφήνει να σκεφτείς το βασικό ερώτημα: αν ζήσουμε για πάντα, θα παραμείνουμε άνθρωποι ή θα γίνουμε απλώς ένα καλοσυντηρημένο λογισμικό σε ένα σώμα που αρνείται να παραδοθεί στη γη;

Η γενιά των 120 είναι εδώ. Και δεν σκοπεύει να φύγει σύντομα.