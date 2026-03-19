Τα νέα είναι ιδιαίτερα θετικά για τους λάτρεις της μαύρης σοκολάτας: πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι το αγαπημένο αυτό γλυκό είναι πλούσιο σε ένα συστατικό που συνδέεται με πιο αργή βιολογική γήρανση στον οργανισμό. Εξού και συμπεριλήφθηκε επισήμως στη λίστα με τα τρόφιμα που βοηθούν τον οργανισμό να αντιστέκεται στον χρόνο.

Η ουσία αυτή λέγεται θεοβρωμίνη, ένα φυσικό αλκαλοειδές που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από τους καρπούς του κακαόδεντρου. Και όπως διαπίστωσαν ερευνητές από το King’s College στο Λονδίνο, οι άνθρωποι με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα εμφάνιζαν ενδείξεις πιο αργής βιολογικής γήρανσης, σύμφωνα με δύο βασικούς βιοδείκτες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να τρώμε απεριόριστα σοκολάτα, χωρίς φόβο και τύψεις,με την αιτιολογία πως έτσι θα ζήσουμε περισσότερο. Και αυτό διότι αφενός η σοκολάτα είναι πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά, οπότε η κατανάλωση πρέπει να γίνεται με μέτρο, και αφετέρου, όπως προκύπτει από τα ίδια συμπεράσματα, η θεοβρωμίνη λειτουργεί καλύτερα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα αίματος από 1.669 άτομα σε δύο μεγάλες βάσεις δεδομένων και εξέτασαν τις συγκεντρώσεις προϊόντων διάσπασης για ουσίες όπως η καφεΐνη και η θεοβρωμίνη.

Παράλληλα εξέτασαν δύο δείκτες γήρανσης:

1. Τα μοτίβα μεθυλίωσης του DNA (χημικές «ετικέτες» στο DNA που αλλάζουν με την ηλικία).

2. Το μήκος των τελομερών, δηλαδή των προστατευτικών άκρων των χρωμοσωμάτων.

Τι προέκυψε; Οπως προαναφέρθηκε, τα άτομα με περισσότερη θεοβρωμίνη στο αίμα είχαν ενδείξεις νεότερου βιολογικού, ηλικιακού προφίλ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ηλικία εκείνων που αγαπούν τη μαύρη σοκολάτα… μειώνεται, αλλά ότι ο οργανισμός τους φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι οι ερευνητές εξέτασαν και άλλες ουσίες που βρίσκονται στο κακάο και τον καφέ, όμως μόνο η θεοβρωμίνη παρουσίασε αυτή τη συσχέτιση με τη γήρανση.

Επειτα από τα συμπεράσματα αυτά, η επικεφαλής της μελέτης, Jordana Bell, δήλωσε ότι υπάρχει μια σαφής σύνδεση ανάμεσα στο βασικό αυτό συστατικό της μαύρης σοκολάτας και στη δυνατότητα να παραμένει ο οργανισμός «νεότερος» για μεγαλύτερο διάστημα. Και πρόσθεσε με νόημα ότι τέτοιες μελέτες βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς καθημερινά τρόφιμα μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής υγείας και συνεπακόλουθα σε περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής.

Αγνωστη η αιτία

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά είναι γνωστό ότι αλκαλοειδή όπως η θεοβρωμίνη μπορούν να επηρεάζουν τον τρόπο που ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα γονίδια, κάτι που με τη σειρά του επηρεάζει πολλές βιολογικές διαδικασίες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η θεοβρωμίνη έχει συνδεθεί με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη υγεία του εγκεφάλου, σε μελέτες που έγιναν σε ζώα. Διερευνάται επίσης η πιθανότητα να συμβάλλει στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης.

Μια άλλη θεωρία είναι ότι η θεοβρωμίνη ωφελεί το μικροβίωμα του εντέρου, ενισχύοντας βακτήρια τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδη και μεταβολικά οφέλη. Μερικές από τις επιδράσεις μπορεί επίσης να προέρχονται από άλλες ενώσεις του κακάο που συνοδεύουν τη θεοβρωμίνη.

«Αν και η έρευνα δεν αποδεικνύει αιτιότητα, αναδεικνύει έναν συναρπαστικό σύνδεσμο μεταξύ διατροφής και γήρανσης των κυττάρων. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν πώς δρα η θεοβρωμίνη, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής της με βακτήρια του εντέρου και άλλες ενώσεις του κακάο. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κακάο – όπως η μαύρη σοκολάτα ή το κακάο σε σκόνη – θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας απλός τρόπος υποστήριξης υγιούς γήρανσης. Φυσικά, η ισορροπία είναι σημαντική, αλλά η έρευνα αυτή προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά στο πώς οι καθημερινές τροφές μπορεί να επηρεάσουν τη μακροζωία σε μοριακό επίπεδο» επισημαίνει σε σχετικό άρθρο της η Δήμητρα Ευθυμιοπούλου, διαιτολόγος-διατροφολόγος.

Η λίστα συνεχίζεται…

Η μαύρη σοκολάτα δεν είναι η μόνη τροφή που φαίνεται να σχετίζεται με πιο αργή βιολογική γήρανση. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες μελέτες εξετάζουν πώς συγκεκριμένα διατροφικά συστατικά επηρεάζουν μηχανισμούς που συνδέονται με τη γήρανση των κυττάρων, όπως το οξειδωτικό στρες, η φλεγμονή και το μήκος των τελομερών – των προστατευτικών άκρων των χρωμοσωμάτων που λειτουργούν ως ένας από τους δείκτες της βιολογικής ηλικίας.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα μούρα και γενικότερα τα κόκκινα φρούτα, όπως τα μύρτιλα, τα βατόμουρα και το ρόδι. Και αυτό διότι είναι ιδιαίτερα πλούσια σε πολυφαινόλες και ανθοκυανίνες, εκείνες δηλαδή τις αντιοξειδωτικές ουσίες που προστατεύουν τα κύτταρα από φθορές και συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό. Αντίστοιχα, οι ξηροί καρποί – κυρίως τα καρύδια και τα αμύγδαλα – περιέχουν καλά λιπαρά, βιταμίνη Ε και φυτικές ενώσεις που σχετίζονται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν και τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί. Είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν συνδεθεί με μειωμένο οξειδωτικό στρες και καλύτερη λειτουργία των κυττάρων, παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της γήρανσης. Παράλληλα, το πράσινο τσάι περιέχει κατεχίνες – ισχυρά αντιοξειδωτικά που έχουν μελετηθεί για τη δράση τους στην προστασία του DNA και στη ρύθμιση μηχανισμών που σχετίζονται με τη φλεγμονή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ελαιόλαδο, βασικό στοιχείο τηςμεσογειακής διατροφής και βασικό συστατικό της ελληνικής κουζίνας. Οι πολυφαινόλες που περιέχει έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, ενώ αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η συστηματική κατανάλωσή του συνδέεται με καλύτερη υγεία των αγγείων και πιο υγιή γήρανση.

Στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται όμως και τα σταυρανθή λαχανικά (π.χ., μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελλών), τα οποία περιέχουν ουσίες όπως η σουλφοραφάνη. Αυτή με τη σειρά της ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς άμυνας των κυττάρων απέναντι στο οξειδωτικό στρες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η επίδραση αυτών των τροφών δεν οφείλεται σε ένα μόνο συστατικό και υπό το πρίσμα αυτό επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία πως δεν υπάρχουν μαγικά τρόφιμα. Αντιθέτως, τα οφέλη προέρχονται από μια ισορροπημένη διατροφή. Και καταλήγουν ομόφωνα ότι η μεσογειακή διατροφή αποτελεί τον «χρυσό» διατροφικό κανόνα για καλή υγεία και περισσότερα χρόνια ζωής.