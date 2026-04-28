Σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα 5χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα, ύστερα από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του.

Το παιδί, που κατάγεται από την Ολλανδία, διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τον Διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κώστα Δανδουλάκη, η κατάσταση του μικρού ασθενούς χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.