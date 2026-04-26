Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, η σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί βασικό βήμα για τη διάγνωση και την πρόληψη σοβαρών παθήσεων. Όπως επισημαίνεται, η διαδικασία συχνά εκτελείται με λανθασμένο τρόπο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα. Ακολοθούν tips για την σωστή μέτρηση της πίεσης.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

να κάθεται ήρεμος για τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν από τη μέτρηση,

να βρίσκεται σε ήσυχο και ευχάριστο περιβάλλον,

να αποφεύγει καφέ και κάπνισμα την προηγούμενη μισή ώρα,

να στηρίζει το χέρι του σε σταθερή επιφάνεια,

να πραγματοποιεί δύο έως τρεις μετρήσεις και, κατά την πρώτη φορά, να ελέγχει την πίεση και στα δύο χέρια. Η μέτρηση μόνο σε περιόδους άγχους ή αδιαθεσίας μπορεί να δώσει παραπλανητικά αποτελέσματα.

Η υπέρταση είναι επικίνδυνη

Η υπέρταση προκαλεί σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος, τα νεφρά και τα αιμοφόρα αγγεία. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η υπέρταση ευθύνεται για:

το 67% των καρδιακών επεισοδίων,

το 77% των εγκεφαλικών επεισοδίων,

το 74% των περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας,

τη νεφρική ανεπάρκεια, καθώς αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία εμφάνισής της.

Παρότι η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών καταφέρνει να τη ρυθμίσει πλήρως. Από κάθε 100 υπερτασικούς, περίπου οι μισοί λαμβάνουν θεραπεία, ενώ μόλις το 8-25% εξ αυτών παρουσιάζει φυσιολογικές τιμές πίεσης.

Να μιλάτε με τον γιατρό σας

Η συνεργασία γιατρού και ασθενούς είναι καθοριστική για την επιτυχή διαχείριση της νόσου. Η πρόληψη και η θεραπεία απαιτούν ολιστική προσέγγιση όλων των παραγόντων κινδύνου, όχι μόνο της πίεσης.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης έχει συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των επιπλοκών. Έχει περιορίσει σχεδόν πλήρως τη νεφρική ανεπάρκεια που σχετίζεται με την αρτηριακή υπέρταση, ενώ έχει μειώσει τα εγκεφαλικά επεισόδια κατά περίπου 45%, τα καρδιακά επεισόδια κατά 25% και την καρδιακή ανεπάρκεια κατά 50%.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται τα πιο συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά τη μέτρηση της πίεσης, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο, ειδικό παθολόγο με μετεκπαίδευση στον Διαβήτη.