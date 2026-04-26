Η Πρωτομαγιά 2026 πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας το δεύτερο τριήμερο της χρονιάς. Λίγο αργότερα ακολουθεί και το καθιερωμένο καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο φέτος «πέφτει» τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος γιορτάζεται πάντα τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, δηλαδή 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Έτσι, οι δύο αυτές αργίες προσφέρουν ευκαιρία για μικρές αποδράσεις και ξεκούραση μέσα στην άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού.

Πώς αμείβεται η Πρωτομαγιά

Η Πρωτομαγιά θεωρείται τυπικά προαιρετική αργία, ωστόσο κάθε χρόνο χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Απασχόλησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Για το 2026, η 1η Μαΐου – που συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) – έχει οριστεί ως υποχρεωτική αργία με υπουργική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής, απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων. Εξαιρούνται μόνο όσες δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Κυριακές και αργίες, όπως επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Η Πρωτομαγιά 2026 αποτελεί υποχρεωτική αργία, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 1 Μαΐου.

Οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις αγορές τους τις προηγούμενες ημέρες, καθώς μεγάλες αλυσίδες όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Lidl, Μασούτης και Γαλαξίας δεν θα λειτουργήσουν.

Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά

Παρά το γενικό κλείσιμο, ορισμένα καταστήματα franchise αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά. Επιπλέον, ανοικτά θα παραμείνουν πολλά μίνι μάρκετ και καταστήματα ψιλικών, τα οποία εξυπηρετούν το κοινό ακόμη και σε Κυριακές και αργίες.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου