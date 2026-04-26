Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναλύει τις «λεπτομέρειες» που θα καθορίσουν τον καιρό της Πρωτομαγιάς, επισημαίνοντας ότι η τελική εικόνα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει από την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα (ICON, GFS, ECMWF) συγκλίνουν στη γενική τάση για την Πρωτομαγιά, ωστόσο παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στα επιμέρους στοιχεία που επηρεάζουν τον καιρό. Όλα δείχνουν μια οργανωμένη ζώνη αστάθειας από τα βορειοανατολικά προς το Αιγαίο, υπό την επιρροή χαμηλού στην περιοχή της Τουρκίας και επικράτηση βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων.

Το μοντέλο ICON περιορίζει τα φαινόμενα κυρίως στα βορειοανατολικά, το GFS τα μετατοπίζει περισσότερο προς την Τουρκία, ενώ το ECMWF δείχνει πιο εκτεταμένη και έντονη αστάθεια πάνω από τη χώρα.

Κοινή είναι η τάση καθόδου ψυχρότερων αερίων μαζών από την ανατολική Ευρώπη, αν και η ακριβής θέση του αυλώνα στα 500 hPa παραμένει αβέβαιη. Αυτές οι αποκλίσεις, όπως σημειώνει ο Κολυδάς, επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή των βροχοπτώσεων και τις θερμοκρασίες. Η γενική εικόνα, λοιπόν, είναι σαφής, αλλά οι κρίσιμες λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει», γεγονός που καθιστά πρόωρη οποιαδήποτε οριστική πρόγνωση πριν από την Τρίτη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Από χθές επισημαίνεται ότι τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα (ICON, GFS, ECMWF) συγκλίνουν στη γενική εικόνα για την Πρωτομαγιά, αλλά διαφοροποιούνται στις λεπτομέρειες που καθορίζουν τον τελικό καιρό. Και τα τρία δείχνουν μια οργανωμένη ζώνη αστάθειας από τα βορειοανατολικά προς το Αιγαίο, με επιρροή χαμηλού στην περιοχή της Τουρκίας και επικράτηση βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων. Ωστόσο, το ICON περιορίζει τα φαινόμενα κυρίως στα βορειοανατολικά, το GFS τα μετατοπίζει περισσότερο προς την Τουρκία, ενώ το ECMWF παρουσιάζει πιο εκτεταμένη και έντονη αστάθεια στη χώρα.

Κοινή είναι και η τάση καθόδου ψυχρότερων αερίων μαζών από την ανατολική Ευρώπη, όμως η θέση του αυλώνα στα 500 hPa παραμένει αβέβαιη. Αυτές οι αποκλίσεις επηρεάζουν σημαντικά βροχές και θερμοκρασίες.

Συνεπώς, η τάση είναι σαφής, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει», καθιστώντας πρόωρη κάθε οριστική πρόγνωση πριν την Τρίτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων μεμονωμένες καταιγίδες, σταδιακά όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια παραθαλάσσια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με βροχές στα ανατολικά που γρήγορα όμως θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα νοτιότερα τμήματα, μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός. Στα ηπειρωτικά αρχικά σχεδόν αίθριος, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί ομβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και το πρωί στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στις Σποράδες και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Εύβοια, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και νωρίς το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα βόρεια και τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και στα βόρεια θα ενισχυθούν στα 5 με 6, στο βορειοανατολικό Αιγαίο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Στα βόρεια και τα κεντρικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.