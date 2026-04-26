Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά και νότια της χώρας, ιδιαίτερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται σήμερα τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες νωρίς το πρωί, με σταδιακή βελτίωση του καιρού στη συνέχεια.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι ενδέχεται να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στα δυτικά και νότια πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φθάσει έως τους 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 24 στα νησιά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 25 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, που το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που θα διαλυθούν, ενώ στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες το πρωί, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές βροχές στα Δωδεκάνησα το πρωί και πιθανές καταιγίδες στα νότια. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Αίθριος καιρός με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, που το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβλητούς. Θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026: Σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά και πιθανές καταιγίδες στα δυτικά ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Τρίτη 28 Απριλίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με μεσημβρινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα δυτικά. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026: Νεφώσεις στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Σχεδόν αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια. Σταδιακή επιδείνωση του καιρού και πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.