Σήμερα Κυριακή, στις 10:00, ξεκινά η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η είσοδος των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 9 το πρωί, καθώς στη συνέχεια οι είσοδοι των ΕΚ θα παραμείνουν κλειστές.

Αξιολόγηση για την Α’ τάξη Ωνασείου Γυμνασίου

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες για την εισαγωγή στην Α’ τάξη του Ωνασείου Γυμνασίου θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Η εξέταση αφορά την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά και διεξάγεται σε ενιαία δοκιμασία διάρκειας 150 λεπτών.

Στην ενότητα της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών και μαθητριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου – όπως λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα, πολυτροπικά κείμενα – καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών ελέγχονται οι δεξιότητες κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής ζωής, μαζί με την ικανότητα εκτέλεσης απλών αριθμητικών πράξεων.

Αξιολόγηση για την Α’ τάξη Ωνασείου Λυκείου

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες για την Α’ τάξη του Ωνασείου Λυκείου θα εξεταστούν σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στο Γυμνάσιο, με αντικείμενο την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Η διάρκεια της ενιαίας δοκιμασίας είναι 180 λεπτά.

Στο πεδίο της κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης γραπτών κειμένων διαφορετικών ειδών – όπως λογοτεχνικά έργα, άρθρα, επιστολές, δοκίμια και πολυτροπικά κείμενα – καθώς και η σωστή χρήση γραμματικών και συντακτικών δομών.

Στο πεδίο των Μαθηματικών, οι μαθητές και μαθήτριες αξιολογούνται στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και σε αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές και στατιστικές δεξιότητες.

Δομή της εξέτασης

Η δοκιμασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία περιλαμβάνει συνολικά 50 ερωτήσεις: 25 στα Μαθηματικά και 25 στην κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.