Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου στην ελληνορθόδοξη Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου η χειροθέτηση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, σε Μεγάλο Άρχοντα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας από τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο.

Στον Πρύτανη απονεμήθηκε ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ». Το οφφίκιο αυτό, που χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ., αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης σε επιφανές λαϊκό μέλος της Εκκλησίας και αποδίδεται σε προσωπικότητες με σημαντική κοινωνική προσφορά προς την Εκκλησία και τον Ελληνισμό.

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα, το ακαδημαϊκό έργο και το επιστημονικό κύρος του Γεράσιμου Σιάσου ως ιατρού – καρδιολόγου, καθώς και στη θητεία του ως Πρύτανης του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου του Ελληνισμού. Ο Πατριάρχης τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους όλων των Ιεραρχών του Πατριαρχείου γιατί η πορεία σας είναι μια πορεία ανθρωπιάς και αγάπης».

Στην αντιφώνησή του, ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τα θερμά λόγια του Πατριάρχη και για τη μεγάλη τιμή, η οποία –όπως ανέφερε– υπερτείνει το πρόσωπό του και αντανακλά το κύρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο τιμώμενος στάθηκε στους ισχυρούς δεσμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ήδη από την ίδρυσή του πριν σχεδόν δύο αιώνες, οπότε και δημιουργήθηκε η πρώτη Θεολογική Σχολή στην Ελλάδα. Απευθυνόμενος προς τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο σημείωσε: «Η μορφή Σας δεσπόζει ως φωτεινό παράδειγμα Πατριαρχικής διακονίας. Στο πρόσωπό Σας συναντώνται η αποστολική συνέχεια, η ανυπόκριτη αγάπη και η έμπρακτη θυσία. Το έργο Σας στην αφρικανική ήπειρο υπερβαίνει τα όρια της συμβατικής ποιμαντικής.»

Αναφορές σε εκκλησιαστικούς και ακαδημαϊκούς δεσμούς

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε ακόμη στους δεσμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, καθώς και με τους αποφοίτους της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο. Ειδική αναφορά έκανε και στον Επίτιμο Διδάκτορα και Μεγάλο Ευεργέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιο Μαρτίνο.

Το μήνυμα του νέου Άρχοντα

Ο νέος Άρχων Γεράσιμος Σιάσος υπογράμμισε το σπουδαίο έργο που επιτελείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο, πιστό στην ιστορική του αποστολή, αναπτύσσει με συνέπεια τον κοινωνικό του ρόλο, προβάλλοντας την επιστήμη ως δύναμη προσφοράς και αλληλεγγύης.

«Η σημερινή μεγάλη τιμή αποτελεί πρόσκληση να καταστήσω την επιστημονική γνώση και τη θεσμική ευθύνη εργαλεία προσφοράς προς τον άνθρωπο και την κοινωνία, για έναν κόσμο δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ελπίδας.» δήλωσε ο Πρύτανης.

Παρουσίες και ιστορικό πλαίσιο

Στην τελετή παρέστησαν Αρχιερείς του Αλεξανδρινού Θρόνου, εκπρόσωποι των Πρεσβειών της Ελλάδος και της Κύπρου στην Αίγυπτο, Άρχοντες του Πατριαρχείου, διακεκριμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατροί, καθώς και η οικογένεια και φίλοι του τιμωμένου. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος στήριξε καθοριστικά την ανακαίνιση της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου.

Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο είναι η μοναδική ροτόντα της Μέσης Ανατολής. Στις κατακόμβες του, όπου κατά την παράδοση φυλακίστηκε και βασανίστηκε ο Άγιος Γεώργιος, διασώζεται έως σήμερα το μοναδικό νειλόμετρο, με το οποίο μετρούσαν τη στάθμη του Νείλου. Ο ναός, κυκλοτερής και οκτάστηλος, θεωρείται εφάμιλλος του Αγίου Βιταλίου στη Ραβένα και περιβάλλεται από αρχαίο τείχος σε έκταση μισού τετραγωνικού χιλιομέτρου.