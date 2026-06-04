Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στους τελικούς του ΝΒΑ, καθώς επικράτησαν με 105-95 των Σαν Αντόνιο Σπερς εκτός έδρας και πήραν προβάδισμα 1-0 στη σειρά.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, όμως με ηγέτη τον Τζέιλεν Μπράνσον κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να φύγει με ένα πολύτιμο «διπλό».

Ο σταρ των Νικς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, πετυχαίνοντας τους 13 από αυτούς στην τελευταία περίοδο, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Καρλ-Άντονι Τάουνς (18 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Όου Τζι Ανουνόμπι (17 πόντοι).

Οι Σπερς ξέφυγαν, αλλά οι Νικς αντέδρασαν

Το Σαν Αντόνιο έδειχνε να ελέγχει τον πρώτο τελικό και μάλιστα στην τρίτη περίοδο προηγήθηκε με 65-51, έχοντας τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι Νικς, όμως, δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι και με ένα επιμέρους 20-6 κατάφεραν να επιστρέψουν, φέρνοντας το ματς στα ίσα (71-71).

Η ομάδα του Τομ Τιμποντό συνέχισε να πιέζει και βρήκε λύσεις στην επίθεση, μεταφέροντας όλη την πίεση στους γηπεδούχους.

Ο Μπράνσον «καθάρισε» στο φινάλε

Παρά το γεγονός ότι οι Σπερς αντέδρασαν και με οκτώ συνεχόμενους πόντους του Γουεμπανιάμα πέρασαν μπροστά με 95-94, 2:16 πριν το τέλος, οι Νικς είχαν τον τελευταίο λόγο.

Ο Μπράνσον ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο για το 97-95, ο Μικάλ Μπρίτζες πρόσθεσε δύο βολές και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το παιχνίδι με σερί 11-0. Ο Ανουνόμπι έβαλε τις τελευταίες πινελιές από τη γραμμή των βολών, «σφραγίζοντας» το break των Νεοϋορκέζων.

Πάλεψε μόνος ο Γουεμπανιάμα

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και τρία μπλοκ, όμως ήταν αρκετά άστοχος, έχοντας 6/21 σουτ εντός παιδιάς. Ο Στεφόν Καστλ πρόσθεσε 17 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ οι Τζούλιαν Σαμπένι και Ντίλαν Χάρπερ σημείωσαν από 16 πόντους.

Από πλευράς Νικς, πολύτιμες βοήθειες πρόσφερε ο Λάντρι Σάμετ με 13 πόντους από τον πάγκο, ενώ ο Τζος Χαρτ γέμισε τη στατιστική του με 15 ριμπάουντ, έξι ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.

Το Game 2 της σειράς θα διεξαχθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου (06/06), ξανά στο Σαν Αντόνιο, με τους Νικς να ψάχνουν δεύτερο συνεχόμενο «break» και τους Σπερς να θέλουν να απαντήσουν άμεσα.