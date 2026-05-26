Η Νέα Υόρκη ζει στιγμές που είχε να βιώσει περισσότερο από δύο δεκαετίες, αφού οι Νικς επέστρεψαν στους τελικούς του NBA μετά το 1999. Η ομάδα της Νέας Υόρκης δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στους Καβαλίερς, ολοκληρώνοντας τη σειρά με εμφατικό 4-0.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση, οι δρόμοι της πόλης γέμισαν από φίλους των Νικς, οι οποίοι πανηγύρισαν με απίστευτο πάθος την ιστορική επιτυχία. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν οπαδούς να ανεβαίνουν σε κολώνες, να τραγουδούν και να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γιορτής που θύμιζε… ταινία.

Knicks fans are actually LOSING THEIR MINDS Bro is crowd surfing on a metal fence 😭😭😭 pic.twitter.com/PiEcPGoGVA — Hater Report (@HaterReport) May 26, 2026

Για πολλούς υποστηρικτές της ομάδας, αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουν τους Νικς τόσο κοντά στην κορυφή, καθώς στις προηγούμενες επιτυχίες της ομάδας αρκετοί ήταν ακόμη παιδιά ή δεν είχαν καν γεννηθεί.

Το κλίμα ενθουσιασμού ήταν τόσο έντονο, που στα social media δεν έλειψαν οι συγκρίσεις με το «Gotham» του Batman, καθώς ολόκληρη η πόλη έμοιαζε να βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης έκστασης.

Ενώ, κάποιοι άλλοι βγήκαν με την σκούπα στους δρόμους, λόγω του ότι προκρίθηκαν χωρίας να χάσουν κάποιο παιχνίδι.