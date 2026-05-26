Ο παλαίμαχος διεθνής αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή ποδοσφαίρου στον «Γηραιό», με τη σχετική ανακοίνωση να γίνεται γνωστή (26/05).

Σε μία σημαντική κίνηση ενίσχυσης του ποδοσφαιρικού τμήματος προχώρησε ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αμανατίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας μας.

Ο Ιωάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1981 στη Γερμανία και είχε σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στις VfB Stuttgart, Greuther Fürth, Kaiserslautern και Eintracht Frankfurt, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική και τη διοικητική πορεία στο ποδόσφαιρο, αποκτώντας εμπειρίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με παρουσία σε οργανισμούς υψηλών απαιτήσεων και σύγχρονης ποδοσφαιρικής λειτουργίας.

Ιωάννη, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!».