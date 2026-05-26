Με τον Μπάμπα Ράχμαν θα πορευτεί η Γκάνα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά για το επερχόμενο Μουντιάλ!

Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, με τον Κάρλος Κεϊρόζ να τον επαναφέρει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η σταθερά πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όπου κατέγραψε 43 συμμετοχές με 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ, του εξασφάλισε μια θέση στη 26άδα των «Μαύρων Αστεριών».

Αντίθετα, εκτός πλάνων έμεινε ο Μοχάμεντ Κούντους, καθώς ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί δεν του επέτρεψε να ξεπεράσει το πρόβλημα εγκαίρως, στερώντας του τη συμμετοχή στη διοργάνωση.