Η βραδιά ήταν ερυθρόλευκη και κανείς δεν ήθελε να τελειώσει. Σχεδόν 100.000 φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν τη νύχτα μέρα στον Πειραιά, ενώ οι κεντρικές πλατείες σε Κορυδαλλό, Καμίνια, Μανιάτικα, Νίκαια, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Καστέλλα και Αμφιάλη είχαν γεμίσει κόσμο που πανηγύριζε έξαλλα την κατάκτηση της 4ης Euroleague.

Μέσα σε δύο χρόνια το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας έζησε μεγάλες πιένες χάρη στον κορυφαίο ελληνικό σύλλογο με τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια στις έδρες μάλιστα μεγάλων αντιπάλων του σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Το πάρτι από το παρκέ του Τ-Center μεταφέρθηκε αρχικά στο Τhe Ilisian (το πάλαι ποτέ Χίλτον) όπου ο κόσμος πολιόρκησε παίκτες και προπονητικό τιμ μέχρι αυτοί να ανέβουν στο κατακόκκινο πούλμαν (ένα για την ομάδα και ένα δεύτερο πιο πίσω για τα μέλη των οικογενειών τους) και να πάρουν τον δρόμο προς το Δημοτικό Θέατρο όπου ο Δήμος Πειραιά είχε στήσει μια εξαιρετική σκηνή για να υποδεχτεί τους θριαμβευτές.

«Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου» είπε ο Κώστας Παπανικολάου και συνέχισε: «Αυτό είναι Ολυμπιακός. Ολοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα» τόνισε συγκινημένος ο αρχηγός που είχε κλάψει παρέα με τον Γιώργο Πρίντεζη στο παρκέ του T-Center λίγο μετά την κόρνα της λήξης του τελικού.

Σε συγκλονιστικά πλάνα που είχαν καταγράψει οι κάμερες όχι μόνο οι επαγγελματικές αλλά και αυτές των φίλων του Ολυμπιακού που εμπλούτιζαν τις αναμνήσεις τους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον οποίο οι παίκτες του πέταξαν στον αέρα είχε συγκινήσει στις πρώτες του δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου καθώς αφιέρωσε τον τίτλο στη διευθύντρια εισιτηρίων της ΚΑΕ Κανέλλα Χρυσονίδου, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Επιτρέψτε μου να μην περάσω πολύ χρόνο εδώ, γιατί όλη η ομάδα περιμένει να γιορτάσουμε με τον κόσμο μας στον Πειραιά. Ολοι με ρώτησαν πώς αισθάνομαι. Aισθάνομαι ωραία που κατακτήσαμε την Euroleague. Θέλω να αφιερώσω την κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλλα, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Αφιερώνω την κατάκτηση του τροπαίου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα και να την υποστηρίζουν. Στους παίκτες μας που ήταν πρώτοι στην κανονική περίοδο και έσπασαν την κατάρα που ήθελε η πρώτη ομάδα να μην παίρνει ποτέ το τρόπαιο.

Ιδιαίτερη αφιέρωση στους πιο παλιούς, που έφεραν την ομάδα πέντε φορές κοντά στην κορυφή και αξίζουν λίγο παραπάνω από τους νεοφερμένους. Και στον φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν την αγάπη μου. Ξέρουμε τι χαρά τους δώσαμε κι εκείνοι μας τη δίνουν όλα αυτά τα χρόνια» τόνισε φανερά συγκινημένος ενώ απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για το αν αυτό που έζησε είναι όνειρο ζωής πρόσθεσε:

«Κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή, από τα χειρότερα στα καλύτερα, όλοι κάνουμε μια διαδρομή, που έχει αποτυχίες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα, το θέμα είναι να αντέχεις όταν αποτυγχάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.

Ολα είναι θέμα υπομονής και αγάπης για το παιχνίδι. Είναι αγάπη για τη δουλειά μου και την ομάδα. Δεν το κρύβω, είμαι οπαδός του Ολυμπιακού από παιδί και είναι προνόμιο να είμαι εδώ. Ακόμη κι αν είμαι στενοχωρημένος κάποιες φορές, πρέπει να σηκώνω το κεφάλι και να δουλεύω, όσο καιρό είμαι εδώ».

Την ίδια ώρα ο Εβάν Φουρνιέ, επίσης σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» είπε ότι: «Αν και δεν το συνηθίζω εδώ θα πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω και ο κουρέας μου θα αποφασίσει για τη μελλοντική εικόνα που θα έχει το μούσι του καθώς έχασε το στοίχημα και πλέον θα πρέπει να περιμένει να δει τις διαθέσεις του μπαρμπέρη του»!

Τη συνέντευξη Τύπου διέκοψε χτυπώντας την κόρνα ο Αντώνης Κατσίκης, operations manager και μέλος του γραφείου Τύπου της ΚΑΕ φωνάζοντας: «Πρέπει να φύγουμε για τον Πειραιά», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χαμογελά με ανακούφιση και να φωνάζει: «Ευχαριστώ πολύ».

Λίγο πιο δίπλα ο άτυπος mvp του Final Four Αλεκ Πίτερς εξηγούσε: «Νιώθω ευλογημένος, συγκινημένος και κουρασμένος. Ολα μαζί! Στο μυαλό μου επικρατεί ένας ανεμοστρόβιλος συναισθημάτων και είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Παλεύαμε για αυτό τόσο καιρό και ήταν σαν να κουβαλούσαμε ένα βάρος, αλλά τελικά τα καταφέραμε».

Οσο για τους φίλους της ομάδας του: «Δεν ξέρω πότε θα ξαναζήσουν μια τέτοια ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, αλλά σίγουρα είναι ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ. Εδώ και τέσσερα χρόνια μου δείχνουν αγάπη και με στηρίζουν και θα ήθελα να σφίξω το χέρι στον καθένα τους. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να τους ευχαριστήσω αρκετά».

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έδωσαν μια υπόσχεση: «Στο νέο ΣΕΦ θα έρθουν και άλλοι τίτλοι και ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Οσο για το γήπεδο θα γίνουν τρομερά πράγματα».

Με κόουτς Μπαρτζώκα και ενισχυμένο ρόστερ

Η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα και οι Ερυθρόλευκοι έχουν ακόμα μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση, το ελληνικό πρωτάθλημα στο οποίο έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Χθες έμαθαν τον αντίπαλό τους στα ημιτελικά και ετοιμάζονται για να διεκδικήσουν έναν ακόμα τίτλο.

Και όμως – στην εποχή των social media και του Διαδικτύου – τα νέα τρέχουν και ήδη πριν καν καλά καλά τελειώσει η σεζόν, υπάρχει ήδη άρωμα από την επόμενη.

Σύμφωνα με ιταλικά αλλά και ισπανικά ΜΜΕ, ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης έχει ήδη κλείσει έναν εκ των παικτών αποκάλυψη της εφετινής Euroleague τον 22χρονο Ζαν Μοντέρο από τη Βαλένθια αλλά και τον έμπειρο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ!

Επειδή εχθρός του καλού είναι το… καλύτερο, ο Ολυμπιακός μαγειρεύει πριν πεινάσει και θέλει να ενισχύσει όσο μπορεί ένα ήδη εξαιρετικό ρόστερ, που έμεινε αήττητο το τελευταίο δίμηνο στην Ευρώπη (τελευταία ήττα στη Βαλένθια στις 24 Μαρτίου) με ένα σερί νικών που έφτασε το 9-0 μέχρι τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ στην Ελλάδα είναι αήττητος στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα με ρεκόρ νικών – ηττών στο 26-0.

Οσον αφορά τον Ζαν Μοντέρο οι Ισπανοί αποκάλυψαν μέσα στο Final 4 ότι ο παίκτης έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό ο οποίος θα πληρώσει και ένα buy out της τάξεως των 600.000 ευρώ στη Βαλένθια.

Στην περίπτωση τώρα του Αμερικανού, πολιτικογραφημένου Βούλγαρου του Ερυθρού Αστέρα, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι Πειραιώτες κινήθηκαν νωρίτερα απ’ όλους, συμφώνησαν με τον παίκτη και τον έπεισαν να μη βγει καν στην αγορά, καθώς είχε αφήσει να εννοηθεί ότι έκλεισε το κεφάλαιο της Σερβίας για τον ίδιο.

Τι ισχύει για Πίτερς

Ενα δύσκολο κομμάτι, που όμως ο κόουτς Μπαρτζώκας και οι πρόεδροι μπορούν να το διαχειριστούν και να αλλάξουν τα δεδομένα όπως για παράδειγμα έκαναν πέρυσι με τον Μιλουτίνοφ, ακούει στο όνομα του Αλεκ Πίτερς, που αν δεν του «έκλεβε» τη δόξα στο φινάλε ο Εβάν Φουρνιέ θα έπαιρνε δικαίως τον τίτλο του mvp του Final 4 αφού ήταν η αποκάλυψη του Ολυμπιακού. Ερχόμενος και αυτός από τον πάγκο (όπως ο Γάλλος) ήταν εξαιρετικός και άλλαξε τα δεδομένα.

Φέρεται να έχει προφορική συμφωνία με την Αρμάνι και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό αλλά κυρίως με τον χρόνο (και τον ρόλο) συμμετοχής του. Ο ίδιος έχει ανοίξει ένα πολύ καλό εστιατόριο εδώ στην Ελλάδα, περνάει πολύ καλά με την οικογένειά του στη χώρα μας, άρα το θέμα είναι απλά να πειστεί για να ανανεώσει το συμβόλαιό του εφόσον αποδεχτεί τον ρόλο του.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας από μόνος του είναι πολύ πιθανό να αποχωρούσε εάν δεν έπαιρνε με την ομάδα της καρδιάς του ούτε τη φετινή Euroleague ενώ τώρα δεν πάει πουθενά και μαζί με τους προέδρους θα συζητήσουν σύντομα την ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα 2-3 χρόνια.