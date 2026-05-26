Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του Γιάκομπ Νίστρουπ από τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για προϊόν βαθιάς αναζήτησης για το προφίλ που μπορεί να ταιριάξει στον Παναθηναϊκό, για το πόσο θα καταφέρει ο επόμενος προπονητής στη μετά Μπενίτεθ εποχή να βρει τον τρόπο να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση που έχει μπροστά του το Τριφύλλι.

Και αυτή έχει να κάνει και με το γεγονός πως ξεκινάει στο νέο πρωτάθλημα έχοντας μείνει πίσω από τους τρεις ανταγωνιστές του, αλλά και από το ότι το καλοκαίρι έχει μια αποστολή εξαιρετικά δύσκολη, όσο και κρίσιμη: να κάνει τρεις προκρίσεις σε ισάριθμα προκριματικά και να βρεθεί στη league phase του Conference League.

Ο Νίστρουπ έρχεται ως γνώστης αυτής της διαδικασίας. Κι όχι μόνο ως απλός γνώστης, αλλά ως κάποιος που σε τέτοιες καταστάσεις τα έχει καταφέρει παραπάνω από περίφημα. Εννιά φορές, εννιά προκρίσεις! 18 ματς, καμία ήττα, με 12 νίκες και έξι ισοπαλίες. Αυτά είναι τα νούμερα του Νίστρουπ τα τρία τελευταία καλοκαίρια.

Ο Δανός είχε συνηθίσει στην Κοπεγχάγη να ξεκινά κάθε ευρωπαϊκό καλοκαίρι από τον β’ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης στην οποία συμμετείχε η ομάδα του. Το ίδιο σκηνικό θα συναντήσει και φέτος στον Παναθηναϊκό, καθώς και πάλι θα χρειαστεί να διαχειριστεί μία πορεία χωρίς περιθώρια για στραβοπατήματα.

Το 2023 και το 2025 μπήκε στη μάχη μέσω του β’ προκριματικού του Champions League από το «μονοπάτι των πρωταθλητών», ενώ το 2024 ακολούθησε τη διαδρομή του Conference League.

Το καλοκαίρι του 2023 η Κοπεγχάγη ξεκίνησε με άνετη πρόκριση απέναντι στην ισλανδική Μπρέινταμπλικ, επικρατώντας και στα δύο παιχνίδια (2-0, 6-3). Στη συνέχεια βρέθηκε απέναντι στη Σπάρτα Πράγας σε μία ιδιαίτερα απαιτητική σειρά, η οποία κρίθηκε στα πέναλτι.

Μετά το 0-0 και το 3-3 των δύο αναμετρήσεων, η δανική ομάδα επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι. Στα play offs του Champions League ακολούθησε η Ρακόβ, την οποία η Κοπεγχάγη νίκησε 1-0 στην Πολωνία, πριν το 1-1 της ρεβάνς εξασφαλίσει την παρουσία της στους ομίλους.

Το 2024, με τη Μίντιλαντ του Ινγκι Ινγκασον να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Δανίας, η Κοπεγχάγη ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της διαδρομή από τον β’ προκριματικό του Conference League.

Η πρόκριση επί της Μαγκπάις από το Γιβραλτάρ ήρθε εύκολα με συνολικό σκορ 8-1 (3-0, 5-1), ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της τσεχικής Μπάνικ Οστράβα (1-0, 2-2). Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και απέναντι στην Κιλμάρνοκ, παίρνοντας νίκη με 2-0 στο «Parken» και ολοκληρώνοντας τη δουλειά με το 1-1 στη Σκωτία.

Το περασμένο καλοκαίρι η Κοπεγχάγη επέστρεψε στα προκριματικά του Champions League ως νταμπλούχος Δανίας και παρουσίασε μια ακόμη πιο αποτελεσματική εικόνα. Σε έξι αγώνες δέχθηκε μόλις ένα γκολ, δείχνοντας ισορροπία και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Απέκλεισε τη Ντρίτα με δύο νίκες (2-0, 1-0), κυριάρχησε απέναντι στη Μάλμε – μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα ακολούθησε επιβλητικό 5-0 – ενώ στα play offs ξεπέρασε και τη Βασιλεία με 1-1 στην Ελβετία και 2-0 στη Δανία.

Ο συνολικός απολογισμός του Νίστρουπ στα καλοκαιρινά προκριματικά με την Κοπεγχάγη αποτυπώνει τη συνέπεια της δουλειάς του. Σε 18 αγώνες παρέμεινε αήττητος, μετρώντας 12 νίκες και 6 ισοπαλίες, ενώ οι ομάδες του σημείωσαν 38 γκολ και δέχθηκαν μόλις 12.