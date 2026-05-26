Τα τουρκικά δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου με την Μπεσίκτας συνεχίζονται, με νέα ρεπορτάζ να υποστηρίζουν πως ο τεχνικός του ΠΑΟΚ εξετάζει πλέον πιο θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησης στην Κωνσταντινούπολη.

Παρότι ο 57χρονος προπονητής έχει συμβόλαιο για ακόμη μία σεζόν με τον Δικέφαλο, στην Τουρκία επιμένουν ότι βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της Μπεσίκτας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με τη «Fanatik», ο Λουτσέσκου αρχικά εμφανίστηκε αρνητικός, ωστόσο μετά τις τελευταίες επαφές φέρεται να βλέπει με καλύτερο μάτι την προοπτική συνεργασίας με τον τουρκικό σύλλογο.

Το ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η πλευρά του ΠΑΟΚ δεν επιθυμεί την αποχώρησή του και σκοπεύει να συνεχίσει μαζί του και τη νέα χρονιά. Οι άνθρωποι των Ασπρόμαυρων θεωρούν τον ρουμάνο τεχνικό βασικό κομμάτι του πρότζεκτ των τελευταίων ετών και δεν δείχνουν διάθεση να ανοίξουν θέμα αποχώρησης.

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στη ρήτρα αποδέσμευσης του Λουτσέσκου, η οποία φτάνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Η Μπεσίκτας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, δεν επιθυμεί να καταβάλει αυτό το ποσό και ποντάρει κυρίως στη στάση του ίδιου του προπονητή, προσπαθώντας να πετύχει μείωση της ρήτρας μέσα από διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

Την ώρα που τα σενάρια πληθαίνουν καθημερινά, στη γειτονική χώρα αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα κλείσει σύντομα το θέμα προπονητή.