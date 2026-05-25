Σφοδρές αλυσιδωτές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι εικόνες χάους, με τεράστιες ουρές οχημάτων, που σημειώνονται εδώ και περίπου έναν μήνα στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, και κυρίως στο Κιλκίς και στον Έβρο, όπου εφαρμόζεται το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή αποχωρούν από ευρωπαϊκά κράτη.

Αν και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, από τον Απρίλιο μέχρι και το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα, σημειώνονται ουρές χιλιομέτρων στον τελωνειακό σταθμό των Ευζώνων, από τον οποίο διέρχονται στην Ελλάδα πολλοί πολίτες τρίτων χωρών (Βόρεια Μακεδονία, Κόσσοβο, Σερβία κτλπ), καθώς και σε αυτό των Κήπων, από όπου εισέρχεται μεγάλος αριθμός Τούρκων πολιτών. Από την μία πλευρά, άνθρωποι που απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού, εκφράζουν την ανησυχία τους για την θερινή σεζόν, κάνοντας λόγο για μεγάλη ταλαιπωρία των επισκεπτών, και από την άλλη, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών και συνοριοφυλακών, τονίζουν την ανάγκη της αύξησης του προσωπικού, ενώ καταγγέλλουν την προχειρότητα και τα απαρχαιωμένα δίκτυα και τις υποδομές στα τελωνεία.

Τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό σύστημα

Το νέο σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES) αποτελεί τον νέο ψηφιακό μηχανισμό καταγραφής ταξιδιωτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισέρχονται σε κράτη της ζώνης Σένγκεν για σύντομη παραμονή έως 90 ημερών. Με την εφαρμογή του, οι παραδοσιακές σφραγίδες στα διαβατήρια αντικαθίστανται από ηλεκτρονική καταχώριση των αφίξεων και αναχωρήσεων. Η σταδιακή ενεργοποίηση του συστήματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, ενώ από τον Απρίλιο του 2026 εφαρμόζεται πλήρως σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και βασικός σκοπός του είναι η επιτάχυνση των ελέγχων, η ενίσχυση της ασφάλειας και ο αποτελεσματικότερος εντοπισμός περιπτώσεων παράτυπης μετανάστευσης.

Με το νέο σύστημα, για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται σε κράτος της ζώνης Σένγκεν δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος. Στην καταγραφή περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του διαβατηρίου, καθώς και βιομετρικά δεδομένα, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα. Η συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιείται κατά τον συνοριακό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από τρία έως πέντε έτη, ανάλογα με την περίπτωση.

Χάος στα ελληνικά σύνορα – «Δεν υπήρξε καμία προετοιμασία»

Από την θεωρία στην πράξη όμως… τα πράγματα φαίνεται πως διαφέρουν. Ήδη από τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής του νέου συστήματος, οι συνοριακοί σταθμοί Ευζώνων και Δοϊράνης στο Κιλκίς, καθώς και των Κήπων και Καστανέων Έβρου «φράκαραν», με τους οδηγούς να κάνουν υπομονή ακόμη και για ώρες ακινητοποιημένοι, προκειμένου οι συνοριοφύλακες να γράψουν τους επισκέπτες τρίτων χωρών στο EES. Παράλληλα, μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε και με τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι ήταν και εκείνοι αναγκασμένοι να περιμένουν, αφού δεν υπήρχε άλλη λωρίδα για να διέλθουν.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς κ. Χρήστος Καργιοτούδης, επισημαίνει στο tanea.gr πως το νέο σύστημα δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί, τουλάχιστον μέχρι να εξασφαλιστεί η χωροταξική αναδιάπλαση των χώρων. «Το κυριότερο ζήτημα είναι πως αν και γνωρίζαμε για την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν υπήρξε καμία προετοιμασία» τονίζει και προσθέτει:

«Στο τελωνείο των Ευζώνων αυτή τη στιγμή υπάρχουν 9 γραμμές εισόδου, οι οποίες δεν επαρκούν, και έχουν μόνο 5 γραμμές εξόδου. Ήδη πριν από την νέα λειτουργία, είχαμε ουρές χιλιομέτρων τα καλοκαίρια, και δεν μπορούσαμε χωροταξικά να δεχτούμε αυτόν τον όγκο. Για παράδειγμα, εκεί που χρειαζόμασταν 30-40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε ένα άτομο, τώρα χρειαζόμαστε 2-3 λεπτά, και αυτό σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει κάποιο άλλο ζήτημα, όπως κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα. Επίσης, για ένα λεωφορείο με 40-50 άτομα, χρειαζόμαστε πάνω από 1 ώρα. Από την 1η Ιουνίου που θα δεχόμαστε 100 λεωφορεία την ημέρα τι θα γίνει; Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σύστημα λόγω απαρχαιωμένου δικτύου και απουσία οπτικών ινών».

«Φωτογραφίες ακόμη και σε βρέφη και μικρά παιδιά»

Μάλιστα, ο κ. Καργιοτούδης εξηγεί πως είτε κάποιος πολίτης τρίτων χωρών έρθει στην είσοδο, είτε στην έξοδο, πρέπει να κατέβει κάτω από το όχημά του, και να βγει φωτογραφία στο σημείο, αλλά και να δώσει το αποτύωμα ώστε να ανοίξει ο φάκελός του. «Πρέπει να βγουν φωτογραφίες ακόμη και τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, και να είναι και σωστές, να μην χαμογελάνε και να μην αντανακλά ο ήλιος στον φωτογραφικό φακό. Πλέον έχουμε καταγεγραμμένα συμβάντα από συναδέλφους, που λένε ότι λογομαχούν με Ευρωπαίους και Έλληνες πολίτες αφού δεν υπάρχει υπομονή. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, παρότι το σύστημα προβλέπει ότι η δημιουργία του ηλεκτρονικού βιομετρικού προφίλ πραγματοποιείται μία μόνο φορά, κατά την πρώτη είσοδο του ταξιδιώτη σε ευρωπαϊκό έδαφος, οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν τη διαδικασία σε κάθε είσοδο και έξοδο των ίδιων προσώπων».

Λόγω αυτής της τραγικής κατάστασης που δημιουργήθηκε στα χερσαία σύνορα της χώρας, σύμφωνα με τον κ. Καργιοτούδη πλέον προβλέπεται ότι «όταν “πνίγεται” το σύστημα, μπορεί να υπάρξει 24ωρη αναστολή της βιομετρικής καταγραφής των υπηκόων τρίτων χωρών. Ο έλεγχος θα γίνει κανονικά, απλώς δεν θα έχουμε φωτογραφία και αποτύπωμα. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί κάποια λύση. Η μοναδική λύση θα ήταν το χωροταξικό πλαίσιο, και είμαι σίγουρος πως το καλοκαίρι θα έχουμε τις ίδιες εικόνες».

«Ασφυξία» και στον Έβρο – «Απαρχαιωμένος εξοπλισμός»

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα τελωνείο των Κήπων και Καστανέων στον Έβρο, όπου και εκεί δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, αφού οι λωρίδες εισόδου στη χώρα είναι δύο. «Σύμφωνα με τους συναδέλφους η αναμονή ξεπερνά τις 12-14 ώρες για να εισέλθει κάποιος στην χώρα μας, και αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην επιστροφή όλων αυτών των επισκεπτών. Φανταστείτε τι θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο» αναφέρει στο tanea.gr ο γραμματέας Τύπου και Επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς και προσθέτει πως:

«Σε εμάς υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα στον ηλεκτρονικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι πραγματικά απαρχαιωμένος, αλλά και στις υποδομές στα τελωνεία, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τριτοκοσμικές. Αν και τώρα γίνεται κάποια αναβάθμιση, δεν νομίζω πως θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Και όλο αυτό το μένος και την γκρίνια, προφανώς την χρεώνονται οι συνάδελφοι που δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Το ίδιο από ότι μαθαίνω συμβαίνει και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Και εκεί, η κατάσταση είναι δύσκολη».

Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης: Τριτοκοσμική κατάσταση στα οδικά σύνορα

Η κατάσταση αυτή, όπως είναι λογικό, ενδέχεται να πλήξει τουριστικά τη χώρα μας και γι’ αυτό το λόγο έντονη είναι η αντίδραση από πλευράς της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο της, κ. Ανδρέα Μανδρίνο να αναφέρει σε δήλωσή του:

«Η Ε.Ξ.Θ. με τον ίδιο τρόπο που έδωσε τα εύσημα στο κράτος στο Υπουργείο Τουρισμού και στον ΕΟΤ για τις υποδομές και την τουριστική πολιτική για τη Θεσσαλονίκη την τελευταία διετία, θα επισημάνει την τριτοκοσμική κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί στα οδικά σύνορα μας και για την οποία ΟΛΟΙ είναι ενήμεροι αλλά κανένας δεν κάνει τίποτε» αναφέρει ο κ. Μανδρίνος.

Και προσθέτει: «Επειδή πλέον έχουν γίνει συνήθεια τα κλάματα των ταλαιπωρημένων παιδιών και οι κραυγές των γονέων όταν φτάνουν στα ξενοδοχεία, θα το πούμε τελευταία φορά. Ούτε συσκέψεις, ούτε λόγια και με προτεραιότητα στους Κήπους ανοίξτε ΧΘΕΣ τα κλειστά φυλάκια που ήδη υπάρχουν, αυξήστε το προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την υλοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, χωρίστε τους Sengen από τους υπόλοιπους και βελτιώστε τις διαδικασίες ελέγχου με κάθε τρόπο».

«Την επόμενη φορά για αυτό το θέμα, σαν Ε.Ξ.Θ. δε θα μιλήσουμε πλέον για ανικανότητα του κράτους, αλλά θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα συμφέροντα που επωφελούνται από τη διατήρηση αυτής της κατάστασης» καταλήγει ο πρόεδρος της Ένωσης.

Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης: Θα στείλουμε και εμείς επιστολή στις αρμόδιες Αρχές

To tanea.gr επικοινώνησε και με την πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης, κα Καλλιόπη Ξυνοπούλου, η οποία επεσήμανε πως από την πλευρά τους θα στείλουν μία επιστολή στις αρμόδιες Αρχές, παρόμοια με αυτή των ξενοδόχων.

«Την Τετάρτη έχουμε το διοικητικό συμβούλιο και την Πέμπτη θα ετοιμάσουμε την επιστολή. Όπως είπε ο γ.γ. της Ένωσης, κ. Στέφανος Χατζημανώλης, δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από το να ανασταλεί το μέτρο για όλους τους πολίτες ξένων χωρών μέχρι την 1η Οκτωβρίου, έως ότου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και να εξοικειωθούν με το μέτρο οι υπάλληλοι».

Παράλληλα, επεσήμανε πως αν και δεν θεωρεί πως θα υπάρξει μείωση των τουριστικών ροών φέτος, ενδεχομένως σε βάθος χρόνου να αλλάξει αυτή η εικόνα, σε περίπτωση που οι τουρίστες ταλαιπωρηθούν και αγανακτήσουν.

