Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, τα οποία – ας σημειωθεί – ανέτρεψαν σε κάποιες περιπτώσεις τα exit polls, τα οποία με τη σειρά τους είχαν ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα».

Ηταν μια εύστοχη παρατήρηση. Αυτό ήταν το διακύβευμα σε μια χώρα η οποία διάγει, ομολογουμένως, ίσως την καλύτερή της περίοδο στα χρονικά· κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις της οικονομίας όσο και στις εσωτερικές δημοσκοπήσεις, αλλά και φαίνεται πλέον ξεκάθαρα όταν κάποιος παρατηρεί την εικόνα της Κύπρου διεθνώς, του άλλοτε «προβληματικού παιδιού» της Ευρώπης.

Αυτό, το περί σταθερότητας, ήταν που οδηγούσε τις τελευταίες εβδομάδες όλο και περισσότερους πολίτες, οι οποίοι σκέφτονταν να απέχουν, προς την κάλπη. Αυτό, σε ένα ήρεμο – αν και βαρετό, ομολογουμένως – πολιτικό σκηνικό, με μια κυβέρνηση πολύ χαμηλών τόνων, ήταν και εκείνο που φαίνεται ότι οδήγησε στην απαξίωση όχι των παραδοσιακών κομμάτων, όπως προβλεπόταν μέχρι πρότινος, αλλά όσων λαΐκιζαν και θορυβούσαν, όσων διακρίθηκαν για την τοξικότητά τους, την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα, συμπολιτευόμενα και αντιπολιτευόμενα, έκαναν αθόρυβα την εκστρατεία τους.

Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο ΔΗΣΥ, με 27,1%, και δεύτερο το ΑΚΕΛ, με 23,9%. Το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο υπήρξε «θυγατρικό κόμμα» της Χρυσής Αυγής, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, φτάνοντας το 10,9%, ενώ το κεντρώο Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΗΚΟ, κατάφερε, παρά τις προβλέψεις, να πάρει την τέταρτη θέση με 10%.

Ο Οδυσσέας και ο Φειδίας

Δύο ακόμη κόμματα πέτυχαν να μπουν στη Βουλή: το ΑΛΜΑ του τέως γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος απολύθηκε από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο λόγω ανικανότητας ανταπόκρισης στην αποστολή του αξιώματός του αλλά και ανάρμοστης συμπεριφοράς, και η Αμεση Δημοκρατία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Το ΑΛΜΑ έλαβε 5,8%, ενώ η Αμεση Δημοκρατία 5,2%.

Παρότι η είσοδος στη Βουλή είναι, ασφαλώς, επιτυχία, τα ποσοστά δεν παραπέμπουν σε θρίαμβο, ιδίως σε σχέση όχι μόνο με τις δημοσκοπήσεις προηγούμενων μηνών, αλλά και με εκείνες των μέσων Μαΐου, όταν τα δύο κόμματα εμφανίζονταν να φτάνουν έως το 10,7% και να διεκδικούν την τρίτη και την τέταρτη θέση. Ελλείψει επιτελείων με σοβαρούς μηχανισμούς, οι Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Φειδίας Παναγιώτου εμφανίζονταν αμφότεροι με αέρα νικητή, κάτι που κόπηκε απότομα όταν άνοιξε η κάλπη.

Ειδικά ο Φειδίας Παναγιώτου έστησε τους δημοσιογράφους να τον περιμένουν στο καφενείο του χωριού του, το Μένοικο, και έστειλε το μήνυμα ότι «έβλεπε αποτελέσματα». Οταν, έπειτα από πολλή ώρα, οι δημοσιογράφοι επικοινώνησαν ξανά και είπαν σε άτομα του περιβάλλοντός του ότι θα φύγουν αν δεν σκόπευε να εμφανιστεί, ο Φειδίας, ο οποίος δεν βγήκε καν στο τηλέφωνο, απάντησε, χωρίς να ξέρει ότι θα τον άκουγαν: «Ε, ας φύγουν». Η δημοσιογράφος του ΡΙΚ, Στέλλα Ολυμπίου, περιέγραψε στον αέρα τι είχε γίνει και «έλουσε» κανονικά τον ευρωβουλευτή και το είδος αυτό των πολιτικών.

Οι άλλοι χαμένοι

Υπήρχαν και άλλοι χαμένοι. Το νέο κόμμα της Κεντροαριστεράς, το Volt, το οποίο επίσης θεωρείτο ότι θα έμπαινε στη νέα Βουλή, ήρθε δέκατο, πίσω από το ιστορικό κόμμα του Βάσου Λυσσαρίδη, την ΕΔΕΚ, που κατετάγη έβδομη, το σχήμα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Κυνηγών, που κατετάγη όγδοο, και τη Δημοκρατική Παράταξη, τη ΔΗΠΑ, που κατετάγη ένατη. ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ αλλά και το Κίνημα Οικολόγων, που ήρθε ενδέκατο, έχασαν τις έδρες που είχαν στην προηγούμενη Βουλή.

Το αποτέλεσμα κρίνεται πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Ο πρόεδρος του συμπολιτευόμενου – επισήμως και ως επί το πλείστον, έστω – ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανακοίνωσε ότι ξεκινά προσπάθεια συνένωσης του κεντρώου χώρου. Το πρώτο τεστ θα είναι η εκλογή προέδρου της Βουλής, με τον ΔΗΣΥ να κινείται, όπως λένε οι πληροφορίες, προς συμμετοχή στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ενόψει των Προεδρικών. Η «επιστροφή» του ενός τρίτου των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, οι οποίοι θεωρούνται «χριστοδουλιδικοί», είναι μια ένδειξη ότι το Προεδρικό στήριξε την Αννίτα Δημητρίου και πως το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η συνεργασία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Χριστοδουλίδη ενόψει Προεδρικών, με τη στήριξη, ενδεχομένως, και του ΕΛΑΜ, χωρίς αυτή να δηλώνεται δημόσια.

Ωστόσο, οι εκπλήξεις δεν αποκλείονται. Αλλωστε, μια τέτοια έκπληξη ήταν που είχε δώσει, με τις ψήφους του ΕΛΑΜ, την προεδρία της Βουλής το 2021 στην Αννίτα Δημητρίου. Το γενικό συμπέρασμα είναι πως, ιδιαίτερα σε μια τόσο αντίξοη χρονιά, με τον τουρισμό να καταγράφει τραγικά νούμερα έπειτα από δύο χρονιές-ρεκόρ, λόγω και του περιστατικού με το drone στη βάση Ακρωτηρίου στις 7 Μαρτίου, ο κόσμος δεν θέλει να ρισκάρει όσα έχει και όσα βελτιώνονται συνεχώς για περιπέτειες. Οποιος γνωρίζει την Κύπρο και τους Κυπρίους ξέρει, άλλωστε, ότι η περιπέτεια δεν είναι ακριβώς το φόρτε μας – σε αντίθεση με την ηρεμία.