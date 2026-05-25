Πως διαμορφώνονται τα δεδομένα στην ΑΕΚ ενόψει της πολύ απαιτητικής νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη

Έχοντας διαβάσει προσεκτικά τις συνεντεύξεις των Νίκολιτς και Ριμπάλτα και παίρνοντας μόνο ως δεδομένο αυτά που λένε ο Διευθυντής ποδοσφαίρου και ο προπονητής, θα αναφερθώ σε κάποια δεδομένα ενόψει της νέας χρονιάς.

Η ΑΕΚ θα κάνει τρεις – τέσσερις μεταγραφές ενδεκάδας. Στόχος της είναι να μεγαλώσει την ποιότητα του ρόστερ της, χωρίς να χαλάσει τη «συνοχή» του γκρουπ και τη «ραχοκοκαλιά» της. Οι μεταγραφές στο τέλος μπορεί να είναι περισσότερες, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία.

Καταρχάς η ΑΕΚ οφείλει να σκεφτεί μέσα σε όλα τα άλλα και την ευρωπαϊκή της λίστα.

Εκεί τα πράγματα δε θα έχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι και εξηγώ. Παίκτες γηγενείς club – trained, δεν υπάρχουν για να κάνουν την διαφορά, οπότε οι τέσσερις θέσεις και τη νέα σεζόν θα είναι -για να το πω κομψά- «διακοσμητικές». Δυστυχώς στη συγκεκριμένη κατηγορία ούτε για του χρόνου βλέπω να υπάρχει «λύση».

Οι παίκτες που ανήκουν στην κατηγορία γηγενείς association – trained και καλύπτουν επίσης τέσσερις θέσεις, είναι αυτή τη στιγμή οι Ρότα, Πήλιος, Μάνταλος και Καλοσκάμης. Αν, λέμε αν, αποκτηθεί κάποιος Έλληνας θα πρέπει να βγει κάποιος από τους προαναφερόμενους για να τον αντικαταστήσει.

Πάμε λοιπόν στις υπόλοιπες 17 θέσεις του ευρωπαϊκού ρόστερ, στο οποίο μπορούν να δηλωθούν οι υπόλοιποι. Ξένοι και κοινοτικοί. Τη ευρωπαϊκή σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δηλωμένους τους εξής ποδοσφαιριστές: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πενράις, Περέιρα, Πινέδα, Μάριν, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι.

Υπενθυμίζω ότι εκτός λίστας ήταν οι: Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Σαχαμπό, Γκρούγιτς και Γιόνσον, από το ρόστερ που ολοκλήρωσε τη σεζόν.

Με δεδομένο το μίνιμουμ των τριών μεταγραφών όπου η ΑΕΚ θέλει στόπερ πίσω από τους Ρέλβας και Μουκουντί, ένα σούπερ χαφ και έναν σούπερ ακραίο, γίνεται αντιληπτό πως θα πρέπει να βγούνε τρεις από την ευρωπαϊκή λίστα που τελείωσε τη σεζόν.

Ο ένας μπορεί να είναι ο Βίντα που θα έχει περιορισμένο ρόλο, ο δεύτερος θα είναι ο Περέιρα, ο οποίος αποχωρεί από την ΑΕΚ, για να μπει ο game changer μέσος και ο τρίτος ο Ελίασον για τον οποίο υπάρχουν διάφορα «σενάρια» (όπως και για τον Λιούμπισιτς) ή ο… Γκατσίνοβιτς).

Όλα αυτά με την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι δε θα υπάρξει καμία πώληση για να προκύψει επιπλέον ανάγκη αντικατάστασης. Διορθώσεις στο ευρωπαϊκό ρόστερ της σεζόν μπορούν να γίνουν.

Αν για παράδειγμα αποκτηθεί κανονικό δεξί μπακ για back up του Ρότα και να μην υπάρξει η αλχημεία με τον Γκεοργκίεφ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα τον «ακυρώσεις» σα μεταγραφή, ενώ την πολυδιαφημισμένη αγορά του Σαχαμπό, την έχεις δεδομένα στον ευρωπαϊκό «πάγο».

Αν η ΑΕΚ κάνει την υπέρβαση και μπει στη League Phase του Champions League, με αυτό το ρόστερ θα πρέπει να κάνει συνεχώς υπερβάσεις. Η καταπόνηση θα είναι δεδομένα τεράστια, γιατί άλλα τα ματς του Conference και άλλα στα αστέρια. Και όπως είπαν τόσο ο Νίκολιτς, όσο και ο Ριμπάλτα, τη νέα σεζόν και θα σε ξέρουν και θα είναι περισσότερο προετοιμασμένοι…

Υπομονή λοιπόν για να διαπιστώσουμε στην πορεία πως θα κινηθεί η ΑΕΚ στην αγορά και πως θα ολοκληρώσει το rebuilding της ομάδας.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚ

Τερματοφύλακες:

Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος,

Αμυντικοί:

Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πήλιος, Πενράις

Μέσοι:

Μάνταλος, Πινέδα, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Περέιρα

Επιθετικοί:

Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι

B list

Μπαλαμώτης, Κοσίδης

Εκτός λίστας:

Λιούμπισιτς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Σαχαμπό, Χρυσόπουλος, Πιερό, Φερνάντες και Γιόνσον.