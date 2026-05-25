Με θερμοκρασία που άγγιξε τους 33,5 βαθμούς Κελσίου κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τη υψηλότερη μέγιστη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ για μήνα Μάιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το φαινόμενο έρχεται έπειτα από αρκετές ημέρες έντονου καύσωνα στη χώρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμοί Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1922 και επαναλήφθηκε το 1944, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η νέα μέτρηση των 33,5 βαθμών πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου, στα δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας.