Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία καλεί πολίτες τρίτων χωρών να εγκαταλείψουν το Κίεβο, εν μέσω προειδοποιήσεων για νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει επιθέσεις κατά της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Νωρίτερα, ρωσική επίθεση στην επαρχία του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο νεκρούς και 19 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της επαρχίας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, «ένα όχημα έγινε στόχος επίθεσης με drone στην πόλη Γκράιβορον», με αποτέλεσμα «ένας άμαχος να σκοτωθεί». Στην επαρχία Μπριάνσκ, η οποία επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε από ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπελάγια Μπεριόζκα, όπως ανέφερε στο Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειακός κυβερνήτης Γιέγκορ Κοβάλτσουκ.

Στη Χόρλοβκα, πόλη που βρίσκεται σε περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ υπό ρωσική κατοχή, «τέσσερις άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά γεννηθέντα το 2012 και το 2013, σκοτώθηκαν από επίθεση του ουκρανικού στρατού», δήλωσε ο Ιβάν Πρίχοντκο, ο διορισμένος από τη Μόσχα τοπικός κυβερνήτης.

Παράλληλα, στην επαρχία του Χαρκόβου, μια ρωσική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανδρών, ηλικίας 68 και 25 ετών, και τον τραυματισμό 19 ανθρώπων, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεγκ Σινεγκούμποφ. Από τους τραυματίες, οι 17 νοσηλεύονται, ενώ τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ζημιές υπέστησαν αποθήκες, οχήματα και μια επιχείρηση, ενώ πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο κατασβέστηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται λίγο μετά τη μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Σαββατοκύριακο η Ρωσία στο Κίεβο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει την ουκρανική πρωτεύουσα, απαντώντας σε αυτό που η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε «σκόπιμη επίθεση με drones» από την Ουκρανία κατά φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρομπίλσκ, στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία επαρχία Λουχάνσκ.

Ο ουκρανικός στρατός αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση της Παρασκευής, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν «μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στην περιοχή.