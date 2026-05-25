Ο Ατρόμητος στάθηκε στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, μετά την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Η ομάδα του Περιστερίου, με την οποία ο Δέλλας είχε συνεργαστεί στο παρελθόν ως προπονητής, εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό της.

Η ΠΑΕ ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσας, δείχνοντας τη συμπαράστασή της στον παλαίμαχο διεθνή αμυντικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρόμητου

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η οικογένεια του Ατρόμητου απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος έχει υπηρετήσει την ομάδα μας από τη θέση του προπονητή, καθώς και σε όλους τους οικείους της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».