Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του ΚΟΚ σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγού που τα μεσάνυχτα της 24ης Μαΐου παρέσυρε 31χρονο ποδηλάτη στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων συνέλεξαν και αξιολόγησαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του οχήματος που εμπλέκεται στο δυστύχημα.

Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του ΙΧ παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5) στο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

