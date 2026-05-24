Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, με θύμα έναν 31χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epirusgate.gr, λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα της Κυριακής (24/5) αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην Ανατολή Ιωαννίνων. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που ο ποδηλάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 31χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τους διασώστες, που έσπευσαν στο σημείο. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε αμέσως το σημείο του δυστυχήματος, χωρίς να παράσχει βοήθεια ή να ειδοποιήσει τις αρχές.

Η Τροχαία Ιωαννίνων έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.