Για τον Ιούνιο του 2027 μετατέθηκε η δίκη στη Ρόδο που αφορά έναν παππού, έναν πατριό και μία καταστηματάρχη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρείχαν αλκοόλ σε ανήλικο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ο 14χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η υπόθεση αφορά οικογένεια από τη Βρετανία, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές. Οι συγγενείς του ανήλικου υποστήριξαν ότι ο 14χρονος κατανάλωσε μόνο αναψυκτικό και όχι αλκοόλ, ενώ απέδωσαν την αδιαθεσία του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε πιθανή τροφική δηλητηρίαση.

Ενόψει των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων του ανήλικου, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης για τον Ιούνιο του 2027. Σε βάρος των τριών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος.

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος πατριός και ο 59χρονος παππούς κατηγορούνται για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ η 52χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος αντιμετωπίζει κατηγορία για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο πατριός και ο παππούς του ανήλικου επισκέφθηκαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου –όπως αναφέρεται– επέτρεψαν στον 14χρονο να καταναλώσει μπύρες.