Δεκαετή κάθειρξη για 62χρονο που κατηγορείται πως εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του, αναγκάζοντάς την να συνευρίσκεται έναντι αμοιβής με περίπου 120 άνδρες, ζήτησε η εισαγγελία του Χάρνοσαντ, στη βόρεια Σουηδία.

Η δίκη του 62χρονου, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος, διεξάγεται από τις 10 Απριλίου κεκλεισμένων των θυρών. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για οκτώ βιασμούς.

«Ζήτησα την καταδίκη του για μαστροπεία με επιβαρυντικά στοιχεία, πρώτον επειδή διευκόλυνε αυτές τις ενέργειες και δεύτερον επειδή είχε οικονομικό όφελος», δήλωσε η εισαγγελέας Ίντα Άνερστετ στους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι ο άνδρας εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του «χωρίς κανέναν ενδοιασμό».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2025, ο 62χρονος αναρτούσε «αγγελίες» στο διαδίκτυο, οργάνωνε τα ραντεβού και παρακολουθούσε τη γυναίκα, εξαναγκάζοντάς την να συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις και σε διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους «πελάτες».

Στη Σουηδία, η νομοθεσία απαγορεύει τόσο την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών όσο και τη διευκόλυνση πώλησης σεξουαλικών υπηρεσιών.

Το θύμα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρισκόταν σε «ευάλωτη κατάσταση». Η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσντότιρ, ζητά αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ, δηλώνοντας στη δημόσια τηλεόραση SVT ότι ο κατηγορούμενος «την χρησιμοποιούσε σαν τραπεζική κάρτα και την πουλούσε σαν να ήταν εμπόρευμα».

Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη (26/5), με την αγόρευση της συνηγόρου υπεράσπισης.