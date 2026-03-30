Κατηγορίες για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό και σεξουαλική επίθεση απήγγειλε εισαγγελέας στη Σουηδία εναντίον ενός 62χρονου, ο οποίος φέρεται να εξανάγκαζε τη σύζυγό του να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου και προφυλακίστηκε, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του στην αστυνομία στη βόρεια Σουηδία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας φέρεται να αποκόμιζε οικονομικά οφέλη για χρόνια, εξαναγκάζοντας τη γυναίκα να «επιδίδεται και να υποτάσσεται σε σεξουαλικές πράξεις».

Οι αρχές τον κατηγορούν ότι δημοσίευε διαδικτυακές διαφημίσεις, οργάνωνε συναντήσεις και παρακολουθούσε τη σύζυγό του, ασκώντας πίεση ώστε να συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις μέσω διαδικτύου, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων πελατών.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι ήταν βίαιος, την απειλούσε και εκμεταλλευόταν τον εθισμό της στα ναρκωτικά. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τις πράξεις του ως «αδίστακτη εκμετάλλευση».

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει λεπτομερείς αναφορές στις απειλές που δεχόταν η γυναίκα, με τον κατηγορούμενο να την προειδοποιεί πως θα απελευθερώσει «το τέρας», όπως φέρεται να είπε.

Εκτεταμένη έρευνα και μαρτυρίες

Η εισαγγελέας Ίντα Ανερστέντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Φεβρουάριο ότι περίπου 120 άτομα, ύποπτα για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, έχουν ταυτοποιηθεί. Τα φερόμενα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 11 Αυγούστου 2022 και 21 Οκτωβρίου 2025.

Πέρα από τις κατηγορίες για μαστροπεία, ο 62χρονος κατηγορείται για οκτώ βιασμούς —συμπεριλαμβανομένου ενός που φέρεται να τελέστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με πελάτη— τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις εναντίον της συζύγου του. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

«Αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύμα σοβαρών εγκλημάτων. Ελπίζει τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε στο AFP η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσόντιρ.

Η επερχόμενη δίκη

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ο κατηγορούμενος ήταν υψηλόβαθμο μέλος της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.