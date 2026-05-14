Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όταν αλλοδαπός άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.

Ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Οι ακριβείς αιτίες του περιστατικού παραμένουν υπό εξέταση από τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για άμεση ιατρική φροντίδα.

Όπως ανέφερε στο neakriti.gr ο διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική. Σύμφωνα με τον ίδιο, φέρει σοβαρές κακώσεις και θλάσεις στο πρόσωπο και στο κεφάλι.