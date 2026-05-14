«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Με αυτή την ανακοίνωση το νοσοκομείο ΚΑΤ γνωστοποίησε πως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή την 17χρονη μαθήτρια, ο θάνατός της στάθηκε αδύνατο να αποτραπεί.

Ήταν η τελευταία πράξη μιάς ανείπωτης τραγωδίας που γράφτηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαΐου, όταν οι δύο φίλες, συνομήλικες, ανέβηκαν στον 6ο όροοφο της πολυκατοικίας και βούτηξαν στο κενό.

Είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας, ώστε κανείς να μην επιχειρήσει να τις εμποδίσει σε αυτά τα λίγα μέτρα που τις χώριζαν από τον θάνατο, και σαν οι ίδιες να εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια δική τους διαφυγής, στην περίπτωση που κάποια φωνή μέσα τους τις έκανε να το μετανιώσουν.

Το κορίτσι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αναζητώντας απαντήσεις για το τι οδήγησε τα δύο κορίτσια στην τραγική απόφαση. Το σημείωμα και το ημερολόγιο που εντοπίστηκαν δείχνουν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, δίνοντας τη δική τους μάχη με την κατάθλιψη.

Παράλληλα, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν εάν υπήρξαν άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στο απονενοημένο διάβημα. Έρευνες πραγματοποιούνται στα σπίτια τους, ενώ ελέγχονται τα κινητά τηλέφωνα και οι πρόσφατες συνομιλίες τους.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία καθηγητή των δύο μαθητριών, ο οποίος περιέγραψε τη συμπεριφορά τους λίγες ώρες πριν από το τραγικό γεγονός, τονίζοντας ότι τίποτα δεν προμήνυε την εξέλιξη.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τις συνόδεψα κιόλας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής τις περιέγραψε ως ήρεμες και ευγενικές, σημειώνοντας ότι συμμετείχαν κανονικά στη σχολική ζωή. «Ήταν στην ίδια τάξη. Έκαναν παρέα. Μιλούσαν. Προχτές τους είχα μάθημα και γελούσαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», είπε, επισημαίνοντας πως τίποτα δεν πρόδιδε την πρόθεσή τους.

«Έκαναν παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες τίποτα απ’ όσα μπορεί να είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει το μυαλό μου»,