Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που έπεσε στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με τη φίλη της. Οι γιατροί στο Νοσοκομείο ΚΑΤ δίνουν μάχη, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η ιατρική ομάδα αναμένει πρώτα να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη.

Θρήνος για τη 17χρονη που έχασε τη ζωή της

Την ίδια στιγμή, η τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης βυθίζεται στη θλίψη για τη φίλη της, επίσης 17 ετών, η οποία έχασε ακαριαία τη ζωή της. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών, συμμαθητές τις αποχαιρέτισαν με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λευκά λουλούδια και τηρώντας σιγή. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών, προσφέροντας στήριξη μετά την ανείπωτη τραγωδία που συγκλονίζει την περιοχή.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αναζητώντας απαντήσεις για το τι οδήγησε τα δύο κορίτσια στην τραγική απόφαση. Το σημείωμα και το ημερολόγιο που εντοπίστηκαν δείχνουν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, δίνοντας τη δική τους μάχη με την κατάθλιψη.

Παράλληλα, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν εάν υπήρξαν άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στο απονενοημένο διάβημα. Έρευνες πραγματοποιούνται στα σπίτια τους, ενώ ελέγχονται τα κινητά τηλέφωνα και οι πρόσφατες συνομιλίες τους.

Μαρτυρία καθηγητή: «Ήταν χαμογελαστά παιδιά»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία καθηγητή των δύο μαθητριών, ο οποίος περιέγραψε τη συμπεριφορά τους λίγες ώρες πριν από το τραγικό γεγονός, τονίζοντας ότι τίποτα δεν προμήνυε την εξέλιξη.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τις συνόδεψα κιόλας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής τις περιέγραψε ως ήρεμες και ευγενικές, σημειώνοντας ότι συμμετείχαν κανονικά στη σχολική ζωή. «Ήταν στην ίδια τάξη. Έκαναν παρέα. Μιλούσαν. Προχτές τους είχα μάθημα και γελούσαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», είπε, επισημαίνοντας πως τίποτα δεν πρόδιδε την πρόθεσή τους.

«Έκαναν παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες τίποτα απ’ όσα μπορεί να είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει το μυαλό μου», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο επί τέσσερις δεκαετίες και, αν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη κινδύνου, θα είχε υπάρξει άμεση κινητοποίηση. «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Αν βλέπαμε κάτι, θα είχαμε επέμβει ακαριαία», ανέφερε.

Τριήμερο πένθος στην Ηλιούπολη

Ο Δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος στη μνήμη της 17χρονης που έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πένθος ισχύει από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Η δημοτική αρχή εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τη συμπαράσταση προς την οικογένεια της ανήλικης, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και τιμής για τον πρόωρο χαμό της.