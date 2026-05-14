Αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις στα θαλάσσια σύνορα της χώρας κατέγραψε τον Απρίλιο του 2026 το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων.

Κατά τον συγκεκριμένο μήνα, οι υπηρεσίες του Λιμενικού κατέγραψαν συνολικά 31 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και εννέα περιστατικά παράτυπης εξόδου προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ελληνικής επικράτειας.

Στα περιστατικά παράτυπης εισόδου συνελήφθησαν 999 αλλοδαποί και 29 διακινητές. Στην κατηγορία της παράτυπης εξόδου –που αφορά αλλοδαπούς οι οποίοι επιχείρησαν να μεταβούν παράνομα σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. μέσω Ελλάδας– καταγράφηκαν 15 συλλήψεις αλλοδαπών και μία σύλληψη διακινητή.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις υποθέσεις παράτυπης εξόδου κατασχέθηκε ένα όχημα, ενώ εντοπίστηκαν και δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν σημειώθηκαν κατασχέσεις σκαφών κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων, τα στατιστικά δεδομένα αφορούν αποκλειστικά περιστατικά στα οποία επιλήφθηκαν οι κατά τόπους λιμενικές αρχές.

Νέο περιστατικό νότια της Γαύδου

Παράλληλα, λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, έπειτα από επιχείρηση επιτήρησης που πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της Frontex.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των μεταναστών. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.