Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του φετινού Φεστιβάλ Καννών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής επετειακής προβολής της ταινίας «Fast & Furious», αφιερωμένης στη μνήμη του Paul Walker.

Η κόρη του αδικοχαμένου ηθοποιού, Meadow Walker, παρευρέθηκε στην εκδήλωση και αγκάλιασε συγκινημένη τον Vin Diesel μπροστά στο κοινό, που ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει ήδη τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολιάζουν με θαυμασμό τη διαχρονική σχέση που διατηρεί η οικογένεια του Paul Walker με τους πρωταγωνιστές του κινηματογραφικού franchise, ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό του.

Η σχέση του Vin Diesel με την οικογένεια Walker

Ο Vin Diesel έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τον Paul Walker, τον οποίο περιγράφει ως «αδελφό» του. Παράλληλα, διατηρεί στενή σχέση με τη Meadow Walker, που έχει συμμετάσχει και σε ταινία του franchise, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα της και τη σύνδεσή του με τη σειρά ταινιών που τον ανέδειξε διεθνώς.

Vin Diesel at the Fast & Furious Cannes anniversary screening wearing a custom jacket “Fast Forever” bedazzled jacket. It will be the 11th film in the franchise, out in 2028. pic.twitter.com/i9jgtu8kQM — The Hollywood Reporter (@THR) May 13, 2026

Φόρος τιμής στον Paul Walker

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν, αρκετοί θεατές σηκώθηκαν όρθιοι κατά τη διάρκεια της αγκαλιάς, σε μια στιγμή που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «φόρος τιμής» στον Paul Walker. Το κοινό παρέμεινε συγκινημένο, αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο έναν σιωπηλό σεβασμό στη μνήμη του ηθοποιού.

Ο Paul Walker είχε χάσει τη ζωή του το 2013 σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ τα γυρίσματα του «Fast & Furious 7» βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη. Από τότε, η σειρά συνεχίζει να περιλαμβάνει αναφορές και αφιερώματα στον ηθοποιό, κρατώντας ζωντανή την παρουσία του στη μεγάλη οθόνη.